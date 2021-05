La justice alourdit la note – Mouton vendu à la carte comme du chamois Deux restaurateurs, convoqués par le Service de la consommation, ont été contrôlés dans la cuisine de l’établissement. Dans les règles, conclut la Chambre administrative. Fedele Mendicino

Un couple de restaurateurs a été convoqué l’an dernier par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Selon nos renseignements, ils se voient reprocher d’avoir proposé durant la saison de la chasse 2019 un civet contenant de la viande d’agneau ou de mouton. Les époux ont failli s’étouffer en voyant qu’ils devaient payer 539 fr. d’émoluments en lien avec le contrôle et l’analyse qui les mettent en cause.

Les restaurateurs ont bien tenté de contester la «douloureuse» devant la justice, mais la Chambre administrative en a décidé autrement en validant la pratique du SCAV dans un arrêt d’avril que nous avons consulté. Le fait que le couple conteste toute responsabilité dans la présence de viande d’agneau et des lacunes de contrôle n’exclut pas la prise en charge de l’émolument, concluent aujourd’hui les juges, qui rajoutent au passage 500 fr. d’émoluments liés au recours.