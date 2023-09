Mouvement social en France – Grève à Nestlé Waters, sous le coup d’un plan social Le minéralier prévoit la suppression d’un quart des emplois d’ici la fin de l’année. Les employés et l’intersyndicale ont donc déclenché une grève «illimitée».

«Nous avons entamé les réunions d’information-consultation avec les partenaires sociaux et nous devons poursuivre ce travail de concertation et de dialogue», poursuit le groupe Nestlé. AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Une grève «illimitée» affecte l’usine Nestlé Waters de Vittel (Vosges) où l’intersyndicale a quitté la table des discussions autour du plan social prévoyant la suppression de 171 postes, a-t-on appris mercredi auprès de la CGT et de la direction.

La grève a été décidée mardi et est «toujours en cours», a indiqué à l’AFP Stéphane Cachet, secrétaire adjoint CGT du CE.

Selon lui, «environ 80%» des 721 salariés sont en grève.

De premiers débrayages avaient déjà eu lieu en fin de semaine dernière, lors de la présentation des modalités du plan de sauvegarde de l’emploi annoncé le 16 mai par le minéralier.

Départs volontaires préférés

Il prévoit la suppression «d’ici la fin de l’année» de 171 postes sur son site vosgien, soit un quart des emplois, une décision «essentiellement motivée par les conséquences de l’arrêt de la commercialisation de la marque Vittel en Allemagne», entraînant une «baisse significative des volumes de production», rappelle le groupe dans un communiqué transmis à l’AFP.

L’intersyndicale CGT, CFDT et CFE-CGC exige «zéro licenciement» en privilégiant des aménagements de fin de carrière et des départs volontaires.

Mardi, «lors de la réunion de négociations, on a demandé à la direction que le premier sujet négocié soit (ces) aménagements de fin de carrière» mais «la direction a refusé», a assuré M. Cachet.

«Nous avons donc quitté la réunion et décidé de marquer des arrêts de travail tant que la direction ne reviendra pas vers nous, avec des avancées», a-t-il ajouté.

Réunions d’information-consultation

Mardi, quelques centaines de personnes, selon des médias régionaux, avaient manifesté devant l’entreprise.

«Nous comprenons l’émotion que peut susciter l’annonce de ce projet de réorganisation auprès de la population locale», a indiqué Nestlé Waters dans son communiqué.

«Nous avons entamé les réunions d’information-consultation avec les partenaires sociaux et nous devons poursuivre ce travail de concertation et de dialogue pour mener à bien l’ensemble des étapes du projet et proposer les meilleures solutions d’accompagnement possibles aux salariés concernés», poursuit le groupe.

Cette filiale du géant suisse de l’alimentation Nestlé dit avoir «investi plus de 63 millions d’euros dans cette usine au cours des trois dernières années».

Nestlé Waters assure par ailleurs qu’il «continuera à s’impliquer dans le tissu économique et social de la Région et poursuivra ses engagements en matière de protection de l’environnement et de préservation de la ressource en eau».

AFP

