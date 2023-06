Fin de saison flamboyante pour l’OCL – Mozart dans tous ses états L’Orchestre de Chambre de Lausanne accueille Maria João Pires, Christian Zacharias et l’EVL pour faire vibrer le génie autrichien. Matthieu Chenal

Maria João Pires joue le «9 e Concerto pour piano» de Mozart mercredi et jeudi à Lausanne. HARALD HOFFMANN/DG

La saison 2022-2023 de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) touche à sa fin, avec un feu d’artifice autour de la musique de Mozart qui mérite d’être salué. Pour le dernier Grand Concert dirigé par Renaud Capuçon ce mercredi et jeudi à la Salle Métropole de Lausanne, le directeur artistique délaisse son violon pour offrir toute la place de soliste à Maria João Pires.

L’immense pianiste portugaise interprète le «9e Concerto pour piano» de Mozart, surnommé «Jeunehomme», le premier de la série des 27 qui soit un pur chef-d’œuvre. Le jeu sobre et raffiné de Maria João Pires est très attendu dans cette œuvre de jeunesse. En deuxième partie, le Richard Strauss de la maturité qui transcende les cordes prend le relais.

Retour de Zacharias

Dimanche aura lieu le dernier concert de la série entièrement dédiée à Mozart, au Théâtre de Beaulieu. Le cycle avait démarré en septembre dernier lors de l’inauguration de la salle rénovée, avec l’intégrale des concertos pour violon (Renaud Capuçon en rejouera d’ailleurs deux lors du passage de l’OCL aux Rencontres musicales d’Évian le 30 juin prochain).

C’est tout naturellement l’ancien directeur artistique de l’orchestre, le pianiste Christian Zacharias, qui retrouve ses fidèles collègues pour un de ses programmes de prédilection. On se souvient que l’interprète avait signé une intégrale discographique des concertos de Mozart qui fait toujours référence. Ici, il entrelace deux airs de concerts à un concerto et une symphonie. Le chef dirigera du piano le «Concerto No 25», avant de céder la place de soliste à Elizabeth Watts, et de conduire la symphonie No 38 «Prague».

Cette série fastueuse se conclut par un concert issu de la saison de l’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL), le 28 juin à la cathédrale de Lausanne. La collaboration de l’OCL et de l’EVL va s’intensifiant, et cette réunion autour de la «grand-messe en ut mineur» s’annonce très prometteuse avec Daniel Reuss aux commandes. Le chef invité principal de l’EVL arrive toujours à porter très haut la qualité et la profondeur d’interprétation.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

