Un guide de voyage d’antan – Mozart en Suisse: sur les traces d’un génie musical René Spalinger a poursuivi son enquête sur l’itinéraire helvétique de la famille Mozart en 1766, passée par Lausanne. Rencontre avec un passionné d’historiographie musicale. Matthieu Chenal

Mozart enfant jouant au piano avec son père et sa sœur, vers 1763-64. Dessin aquarellé de Louis Carrogis dit Carmontelle. Léopold Mozart a offert des lots de cette gravure à ses hôtes à Genève, Berne, Zurich et Winterthour. CARMONTELLE, MUSÉE CONDÉ, CHANTILLY

Chef de chœur et d’orchestre, chanteur, conférencier, historien de la musique, René Spalinger revivifie dans un nouveau livre le souvenir du passage de Wolfgang Amadeus Mozart en Suisse. Entre août et octobre 1766, le musicien surdoué âgé de 10 ans achevait sa première tournée européenne sous la férule de son père Léopold, violoniste et pédagogue réputé. Cofondateur de la Société Mozart Lausanne 1766 qui a organisé pendant quelques années les Journées Mozart de Lausanne sur le sujet, le musicien vaudois est ravi de ce deuxième ouvrage consacré à Mozart. Après «Quand Mozart passait à Lausanne: chronique inédite» paru chez Slatkine en 2006, René Spalinger embrasse la trajectoire helvétique du jeune compositeur dans l’imposant «Quand Mozart traversait la Suisse» chez le même éditeur.