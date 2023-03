Athlétisme – Mujinga Kambundji championne d’Europe du 60 mètres La Bernoise a mis tout le monde d’accord vendredi soir à l’occasion des Européens en salle d’Istanbul. Avec un chrono de 7’’00, elle a décroché la médaille d’or. Claude-Alain Zufferey

Mujinga Kambundji a signé une grosse performance en 7’’00, vendredi soir en Turquie. AFP

Après avoir réalisé le meilleur temps des demi-finales dans l’après-midi, en 7’’05, Mujinga Kambundji (30 ans) a bien su gérer la pression sur la piste de la Ataköy Arena à Istanbul.

Elle a confirmé vendredi soir en bouclant son 60 mètres en 7’’00, synonyme de titre européen. La Bernoise, qui possédait déjà la meilleure performance européenne de la saison en 7’’03, a dominé son sujet de la tête et des épaules. Elle poursuit ainsi sa collection de médailles lors de compétitions indoors, après le titre mondial décroché, toujours sur 60 mètres, en 2022 à Belgrade. Elle avait alors réalisé son record de Suisse avec un temps de 6’’96.

Le titre européen en salle du 60 mètres reste donc dans le camp suisse, puisque Anja Del Ponte l’avait emporté à Torun en 2021.

Swoboda et Neita bien derrière

Mujinga Kambundji a pris un meilleur départ qu’Ewa Swoboda, pourtant réputée dans ce genre d’exercice. La Suissesse n’a eu de cesse de creuser l’écart sur la Polnaise qui a terminé à la deuxième place (7’’09). La médaille de bronze a été décrochée par la Britannique Daryll Neita (7’’12). Sur 60 mètres, ces écarts sont énormes.

« Je savais que je pouvais encore courir plus vite que lors de ma demi-finale.» Mujinga Kambundji, championne d’Europe en salle du 60 mètres

Interrogée après la course sur les ondes de la RTS, la Bernoise a déclaré: «Je suis vraiment contente de ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. Est-ce que j’ai ressenti de la pression? Oui et non. Mais j’étais assez sûr de mes forces. Et je savais que je pouvais encore courir plus vite que lors de ma demi-finale.»

La championne d’Europe a également dit qu’elle allait prendre une petite pause avant de recommencer à s’entraîner et de tenter de faire tout mieux que la saison dernière afin d’améliorer ses chronos.

Loïc Gasch qualifié pour la finale Afficher plus Le Vaudois prendra part à la finale du concours du saut en hauteur dimanche soir. Le vice-champion du monde en salle 2022, a réussi à franchir une barre posée à 2 m 19, soit à un petit centimètre de son record de l’hiver. Loïc Gasch sera donc présent en finale de ces Championnats d’Europe en salle d’Istanbul, en compagnie des sept autres meilleurs sauteurs de cette compétition. De son côté, la Belge Nafissatou Thiam, double championne olympique de l’heptathlon, a battu le record du monde du pentathlon avec 5 055 points, vendredi. Elle a devancé la Polonaise Adrianna Sulek qui, avec 5014 points, a elle aussi fait mieux que l’ancien record du monde de l’Ukrainienne Nataliya Dobrynska (5.013 points), établi en 2012 dans cette même salle à Istanbul.

