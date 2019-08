Mujinga Kambundji détrône Léa Sprunger sur 200 m

Mujinga Kambundji a fait tomber le record de Suisse du 200 mètres samedi à Bâle. La Bernoise s’est imposée en 22’’26 lors des championnats de Suisse. Elle a amélioré de 12 centièmes la marque établie par Lea Sprunger sur la distance en 2016 à Genève (22’’38).

Kambundji avait déjà couru 11’’00 sur 100 mètres la veille. Avec les séries éliminatoires, elle a disputé cinq courses en moins de 24 heures. Samedi, la Lausannoise Sarah Atcho a complété le podium malgré une course frustrante (23’’33), devant la Zurichoise Cornelia Halbheer (23’’47).

Doublé pour Alex Wilson

Alex Wilson a remporté un deuxième titre nationale ce week-end lors des championnats de Suisse à Bâle après sa victoire sur 100 mètres vendredi. Le sprinteur des Old Boys n’a pas été inquiété sur 200 mètres samedi. Il a remporté la course en 20’’48, devant le Zurichois William Jeff Reais (record personnel en 20’’85) et le Vaudois Sylvain Chuard (21’’33).

Hussein ira aux Mondiaux

Kariem Hussein n’a pas pu retenir ses larmes après sa course victorieuse samedi lors du 400 mètres haies des champions de Suisse à Bâle. Plus que cet énième titre national, c’est surtout son temps (49’’21) qui lui a procuré autant d’émotions. Le Zurichois, gêné par son dos depuis des mois, a décroché son billet pour les Mondiaux de Doha (qui auront lieu fin septembre). Il est passé en effet passé sous les minima (fixés à 49’’30). Le champion d’Europe 2014 - dont le record personnel est de 48’’45 - retrouve peu à peu son meilleur niveau.