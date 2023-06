Athletissima à Lausanne – Mujinga Kambundji entre en lice sur la pointe des pieds La Bernoise de 31 ans disputera sa première course de la saison en plein air ce vendredi. Une blessure à un pied a bouleversé sa préparation et remis ses ambitions en question. Cyrill Pasche

Mujinga Kambundji va retrouver les sensations de la compétition ce vendredi au meeting d’Athletissima, à Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Mujinga Kambundji rayonne à l’idée de démarrer enfin sa saison en plein air, mais on décèle tout de même dans son sourire une certaine appréhension avant sa première course, ce vendredi soir à la Pontaise, au meeting de Diamond League d’Athletissima. Une blessure au pied gauche s’est réveillée durant la phase de préparation et a bouleversé les plans de la reine du sprint helvétique.