Responsable des fautes des autres?

L’initiative «pour des entreprises responsables» exige que les entreprises suisses respectent les droits humains et l’environnement dans leurs activités à l’étranger. Tout le monde est d’accord! Le problème n’est pas dans l’objectif, mais dans les moyens utilisés: les entreprises suisses risqueraient d’être entraînées devant les tribunaux pour des fautes commises par des sociétés étrangères qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement.

Comme si ces entreprises étrangères n’étaient pas indépendantes, et comme si elles n’avaient pas à assumer leurs propres erreurs! Que dirait-on si un fromager devait subir une plainte civile pour les mauvais traitements infligés par le producteur de lait à son collaborateur?

C’est pourtant ce que prévoit l’initiative. Ce texte jetterait la suspicion permanente sur les entreprises suisses, et bien entendu ne toucherait pas leurs concurrentes. Cela n’a rien à voir avec l’exemplarité souhaitée, c’est juste un autogoal pour l’économie et l’emploi.

Alexandre Berthoud, député, Montanaire

Entreprises (présumées) coupables

Les initiants se trompent (ou nous trompent) à propos de la question cruciale du renversement du fardeau de la preuve: le texte constitutionnel de l’initiative est ouvertement calqué sur l’article 55 du Code des obligations qui prévoit une «responsabilité objective» de l’employeur survenant du seul fait que l’un de ses employés a causé un dommage. Contrairement au régime ordinaire de responsabilité, la faute de la firme incriminée est ainsi présumée, à moins qu’elle n’apporte la preuve contraire «qu’elle a fait preuve de toute la diligence» requise pour éviter le dommage de se produire. Comme dans la responsabilité de l’employeur, le manque de diligence (donc la faute) de l’entreprise est ici présumé et la preuve du contraire sera excessivement difficile, voire impossible, à apporter. Il s’agit ainsi clairement d’une présomption de responsabilité, donc un renversement du fardeau de la preuve de la faute, quoi qu’en disent les initiants.



À leur décharge, on relèvera que ce ne sont visiblement pas des juristes chevronnés, au regard du texte de l’initiative qui est particulièrement flou et mal rédigé. Mais le droit et les sentiments, bons ou mauvais, font rarement bon ménage.



Il n’en reste pas moins que ce «tous coupables» nous promet des procès, extrêmement politiques, à l’encontre d’entreprises et de pays, par exemple Israël, que la gauche rêve de clouer au pilori judiciaire.

Eric Stauffacher, avocat, Lausanne

Une porte ouverte aux tricheries

Je voterai non au texte de l’initiative car il va trop loin sur un point essentiel: il ouvre les portes toutes grandes aux fausses nouvelles. Universellement, depuis tous les temps, c’est à l’accusateur ou à l’instruction d’apporter les preuves du bien-fondé d’un reproche et non l’inverse. Une image: M.Trump n’a apporté aucune preuve à ses fausses accusations de fraudes électorales: balayé vite fait par la justice. Si le texte en votation existait déjà aux USA, M.Trump aurait maintenant le loisir d’exiger de M.Biden d’apporter toutes les preuves qu’il n’y a pas eu de fraudes électorales: des années de discussion. Non à la porte ouverte aux tricheries et aux tricheurs, hélas il y en a partout.

Hervé de Rham, Vufflens-le-Château

Commerce de guerre

Les initiants ont inventé un marché

J’achète une guerre, je la vends? Je ne savais pas que c’était possible. En lisant un peu plus attentivement, on comprend qu’ils ne veulent pas que les entreprises suisses participent d’une façon ou d’une autre à la fabrication d’armes. On sera bien défendu lors de la prochaine guerre qui nous concernera. Le réchauffement climatique, la surpopulation, les communautarismes, les religions, le probable rationnement d’eau sont autant de facteurs déclencheurs de guerre(s) future(s).



De plus, les initiants ne se contentent pas de limiter la fabrication, ils veulent également que l’argent des suisses (ils disent «notre argent» comme s’ils en étaient seuls propriétaires) ne serve pas à financer des industries d’armements. Ils prennent comme exemple des achats en Bourse de la BNS ou de fonds de pension dans des industries d’armements (de mémoire 9 milliards pour UBS, soit un peu plus de 1000 USD par habitant). Je félicite UBS d’avoir des comptes pour chacun de nos concitoyens (sauf moi!) Les initiants omettent de préciser que lorsqu’un investisseur achète une action, pas un centime ne va dans les comptes de l’entreprise concernée. De même lorsque le même investisseur vend son action, aucun centime n’est retiré de l’entreprise. Les moyens de cette entreprise sont donc inchangés!

Raoul Dutoit, Lausanne

Solidarité

Une générosité visionnaire et efficace

À propos de l’article intitulé «La drôle d’aventure d’un fabricant de respirateurs de secours» (16 novembre 2020).



Actif au Népal pour l’EPFL depuis près de vingt ans et visiteur régulier de l’hôpital universitaire de la Kathmandu University à Dhulikhel, il m’est un devoir de rendre un hommage appuyé à Cédric Pahud de l’entreprise BCD Microtechnique pour sa générosité visionnaire et efficace. Les ventilateurs non invasifs développés à Préverenges au pas de charge, dès mars, sont excellents. Sans se gargariser de paroles, M. Pahud aide très concrètement, entièrement à ses frais, un système hospitalier népalais en sérieuse difficulté. Toute l’équipe de BCD Microtechnique illustre et renouvelle la tradition humanitaire de notre pays.

Jean-Claude Badoux, Lausanne

Mobilité

Pour une cohabitation réussie

Ces derniers temps, nous avons vu fleurir des agents à l’entrée des zones piétonnes pour rappeler aux cyclistes qu’ils sont dans une zone où les cyclistes ne sont pas admis.



La Ville fait actuellement beaucoup pour améliorer la mobilité des deux roues non motorisées en ville et c’est louable, mais il est important que tout le monde respecte les règles pour une cohabitation réussie.

Ici, la police faisait une prévention à relever. Elle accueillait les cyclistes avec le sourire, leur expliquait pourquoi cette zone était réservée aux piétons et leur indiquait les chemins alternatifs.



Une police dans son rôle, aux services et aux côtés des citoyens. Pour prévenir et non pour réprimer. Merci.

Henri Klunge, Lausanne

Crash de Gimel

Touchant dites-vous?

L’adjectif «touchant» sur la manchette de votre journal au sujet du crash aérien à Gimel me paraît peu adéquat. À la lecture de cet article, en découvrant que cette personne avait quitté la veille l’hôpital, après avoir été soignée du Covid, je n’ai pu que penser à ceux qui se sont dévoués pour la sortir de ce mauvais pas, d’autant plus qu’on n’arrête pas de nous dire combien les soignants sont sous pression.

Ce sont ces personnes-là qui sont touchantes, elles ont dû être bien déconcertées en apprenant qu’il a choisi de mettre fin à ces jours, juste le lendemain… Heureusement c’est une exception parmi tant d’autres cas, qui eux doivent leur être très reconnaissants.

Micaela Campiche, Lausanne

