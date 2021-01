Ski alpin – Multiples blessures pour Urs Kryenbühl Le Schwytzois, qui a chuté sur la Streif, ne pourra plus skier cette saison. Il souffre d’une commotion, d’une clavicule brisée et de ligaments déchirés au genou.

L’impressionnante chute d’Urs Kryenbühl dans l’aire d’arrivée. AFP

Urs Kryenbühl, victime d’une chute effrayante lors de la descente de Kitzbühel, souffre «d’une commotion cérébrale, d’une fracture de la clavicule droite et d’une déchirure des ligaments du genou droit», a annoncé Swiss Ski.

«Urs Kryenbühl passera la nuit à l’hôpital pour surveillance et devrait rentrer en Suisse demain», écrit la fédération dans un communiqué, sans préciser que sa saison est a priori terminée.

Le Schwytois s’est écrasé de façon effrayante à la réception du dernier saut juste avant l’aire d’arrivée de la descente de Kitzbühel, réputée comme la plus dangereuse du monde.

Le skieurs de 26 ans, déjà monté sur deux podiums cette saison, n’a pas réussi à maîtriser le dernier saut attaqué à 146 km/h, s’écrasant la tête la première et glissant jusqu’à l’aire d’arrivée, avant d’être évacué par hélicoptère.

La colère de Clarey

Kryenbühl ajoute son nom à la liste des skieurs ayant connu une grave chute à cet endroit de la piste, après l’Américain Scott Macartney en 2008, le Suisse Daniel Albrecht en 2009 et l’Autrichien Hans Grugger en 2011.

Ce saut a provoqué la colère du Français Johan Clarey, tombé lourdement au même endroit jeudi à l’entraînement.

«Ça fait deux jours qu’on demande à racler la dernière bosse, qui est trop longue. On fait 80 mètres, on arrive à 145 km/h dessus… On demande à la racler et le matin à la reconnaissance elle n’est pas abaissée. Je trouve qu’ils sont fautifs là-dessus», a-t-il déclaré.

A 17 heures, lors de la réunion des capitaines qui précède la deuxième descente prévue samedi, les organisateurs se sont excusé pour le saut final, tout en assurant avoir travaillé la bosse dès le jeudi, dont les conditions ont accéléré l’approche vendredi selon eux.

Cochran-Siegle touché aux vertèbres

Le skieur américain Ryan Cochran-Siegle, qui est lui aussi lourdement tombé vendredi avant d’être évacué par hélicoptère, souffre d’une «fracture mineure d’une vertèbre cervicale», a annoncé l’équipe américaine sur Twitter.

Cochran-Siegle, auteur d’un excellent début de saison (deux podiums dont une victoire), ne prendra pas part à la deuxième descente et au super-G prévus samedi et dimanche. Il est sorti de l’hôpital mais n’a pas encore déterminé la date de son retour à la compétition.

