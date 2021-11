Football – Murat Yakin a choisi Noah Okafor L’attaquant du Red Bull Salzbourg sera placé à la pointe de l’équipe de Suisse pour affronter l’Italie ce vendredi (20h45) à Rome. Widmer a été préféré à Mbabu. Valentin Schnorhk Rome

Murat Yakin a choisi ses hommes pour débuter la rencontre. keystone-sda.ch

Deux ans et demi après sa première sélection, Noah Okafor s’apprête à faire un retour en force en équipe de Suisse. L’attaquant du Red Bull Salzbourg, âgé de 21 ans, a été choisi par Murat Yakin pour porter l’attaque helvétique ce vendredi (20h45) au Stadio Olimpico de Rome. Particulièrement en forme en club, l’ancien Bâlois a été préféré à Mario Gavranovic, lequel avait manqué deux entraînements en début de semaine.

C’est surtout pour sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur qu’Okafor a été titularisé par le sélectionneur. Les phases de transition, à la récupération du ballon, seront particulièrement capitales si la Suisse entend gêner l’Italie dans ce match décisif pour la 1re place du groupe, et donc la qualification directe à la Coupe du monde au Qatar.

Widmer plutôt que Mbabu

Okafor sera soutenu directement par Xherdan Shaqiri. Yakin a en effet opté pour le même système que lors des rencontres du mois dernier, contre l’Irlande du Nord et en Lituanie. À savoir un 4-2-3-1 où le meneur de jeu sera libre en soutien. Et non pas un 4-1-4-1, à l’instar de celui imaginé en septembre lors du 0-0 contre les champions d’Europe à Bâle.

Le reste de la formation suisse est conforme à celle qui était attendue. Au poste de latéral droit, Silvan Widmer a été préféré à Kevin Mbabu. Fabian Schär est associé à Manuel Akanji dans l’axe, alors que Ricardo Rodriguez complète la défense. La ligne médiane suisse sera composée du duo Zakaria-Freuler devant la défense, avec Steffen et Vargas sur les ailes.

Côté italien, le sélectionneur Roberto Mancini a choisi de titulariser Andrea Belotti en pointe, avec Lorenzo Insigne et Federico Chiesa pour l’entourer.

Italie – Suisse, 20h45 à Rome

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

Suisse: Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri, Vargas; Okafor.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

