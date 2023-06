Football – Murat Yakin: «Bien sûr que nous sommes favoris» À la veille d’affronter la Roumanie (lundi 20 h 45), le sélectionneur ne nie pas le statut qu’a l’équipe de Suisse dans ces qualifications. Et les devoirs que cela lui confère. Valentin Schnorhk Lucerne

Murat Yakin veut que la Suisse joue son jeu contre la Roumanie lundi. AFP

Dans la campagne de qualification à l’Euro 2024, l’équipe de Suisse n’a pas meilleure alliée que l’exigence qu’elle s’impose. C’est le revers d’être dans un groupe relativement simple. Se dire que la Roumanie, qu’elle affronte lundi (20 h 45) à Lucerne est, sur le papier, son plus sérieux concurrent ne fait pas aller de soi la concentration. Il faut donc se forcer, pour éviter de se faire surprendre comme lors de la deuxième mi-temps en Andorre vendredi.

«Le plus grand danger est toujours de sous-estimer nos adversaires, a donc averti Xherdan Shaqiri en conférence de presse dimanche. Les petites équipes sont devenues meilleures qu’avant, parce qu’elles travaillent aussi sérieusement, elles analysent nos matches. On l’a vu en Andorre, c’était une complètement autre équipe que la dernière fois que nous l’avons affrontée. Maintenant, ces petites équipes veulent aussi essayer de jouer, d’avoir la balle. Nous devons rester forts mentalement.»

Peu de changements nécessaires

Cela ne veut pas dire non plus que la Suisse doit se sous-estimer. Au contraire. Murat Yakin l’a rappelé à sa manière: «Bien sûr que nous sommes favoris pour le match de lundi, a-t-il clamé. Nous devrons être dominants et jouer notre foot.» Plus précisément? «Il faudra être concentrés pour ne pas laisser l’adversaire se créer des occasions, ajoute-t-il. La présence de la surface sera aussi importante pour marquer et concrétiser ces opportunités. Nous avons les qualités offensives pour combiner, pour faire la différence.»

Reste à déterminer quels seront les joueurs qui seront sur le terrain pour ce match. Y aura-t-il des changements par rapport à la victoire andorrane? Un seul est certain: «Il est clair que Yann Sommer sera dans les buts.» Cela était prévu, Gregor Kobel et lui ayant droit à un match chacun. Pour le reste, le sélectionneur est resté avare en informations. «Tous les joueurs sont fit, nous n’avons pas besoin de faire beaucoup de changements», s’est-il contenté de livrer. Même s’il fait peu de doutes qu’il a une équipe-type en tête et qu’il n’a pas forcément envie d’y déroger.

