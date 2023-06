Football – Murat Yakin choisit Zeki Amdouni en pointe contre Andorre Le sélectionneur a choisi de faire confiance à l’attaquant genevois pour le troisième match de qualification à l’Euro 2024. Coup d’envoi à 20 h 45. Valentin Schnorhk - Andorre-la-Vieille

La Suisse de Murat Yakin devra faire le travail à l’Estadi Nacional d’Andorre-la-Vieille (3300 places). KEYSTONE

Murat Yakin ne prend pas le déplacement d’Andorre à la légère. C’est une équipe-type, ou presque compte tenu des blessés (Widmer, Embolo), que le sélectionneur a choisie pour ce troisième match de qualification à l’Euro 2024. À une exception près.

En effet, comme prévu, Gregor Kobel sera aligné dans les buts (alors que Yann Sommer jouera le match de lundi contre la Roumanie). En défense centrale, Manuel Akanji est titularisé, malgré le fait qu’il ait rejoint la sélection plus tard en raison des festivités suivant le titre de Manchester City en Ligue des champions.

Sur le côté droit de la défense, le Valaisan Edimilson Fernandes a été préféré au Vaudois Jordan Lotomba. Deux autres Romands sont alignés: comme lors des rencontres de mars contre la Biélorussie et Israël, Denis Zakaria sera la pointe basse du triangle médian également composé de Remo Freuler et de Granit Xhaka, alors que Zeki Amdouni est titularisé en pointe de l’attaque. Le Genevois sera entouré de Xherdan Shaqiri et de Ruben Vargas.

La composition de l’équipe de Suisse:

Andorre – Suisse, coup d’envoi à 20 h 45

Suisse: Kobel; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

