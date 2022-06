La Suisse est à Genève – Murat Yakin néglige-t-il la Ligue des nations? L’équipe de Suisse, qui reçoit l’Espagne à Genève jeudi, court le risque d’être reléguée en Ligue B. Le sélectionneur doit assumer certaines responsabilités. Valentin Schnorhk De retour de Lisbonne

Murat Yakin n’a pas semblé accorder une immense importance à la Ligue des nations, jusqu’ici. Cela pourrait changer d’ici au match de jeudi contre l’Espagne. keystone-sda.ch

Les grandes manœuvres ont débuté. Ce n’est pas encore l’esprit commando, mais depuis dimanche, l’équipe de Suisse porte et récite un discours d’unité. Les deux défaites subies pour commencer cette Ligue des nations, en République tchèque (2-1) et au Portugal (4-0), ont eu un effet sur le groupe. Dans l’avion pour Genève mardi, c’est avec des doutes que Murat Yakin et ses joueurs ont voyagé. Inévitables, parce que les prestations fournies n’ont rien de rassurant.