Football – Murat Yakin: «Nous avons su trouver les solutions» Le sélectionneur de la Suisse a pu fêter son premier succès en 2022. Une victoire de prestige face au Portugal (1-0). Ses réactions. Daniel Visentini Genève

Murat Yakin a enfin fêté son premier succès en 2022. En battant le Portugal 1-0 à Genève. Cela met fin à la série de trois défaites consécutives. BASTIEN GALLAY/LPS

Murat Yakin, quel regard portez-vous sur ces quatre matches de Ligue des nations, qui se sont terminés par cette victoire ce dimanche face au Portugal, premier succès en 2022?

Je dirais qu’il y a eu deux défaites évitables, contre la République tchèque à Prague et contre l’Espagne ici, à Genève. Les deux fois, nous avons livré de bonnes performances, sans avoir la chance de notre côté. Mais là, contre le Portugal, nous avons eu la réussite avec nous, nous avons pu marquer très tôt. Nous avons su trouver les clés, les solutions. Je crois que ce que nous avons vu en deuxième mi-temps contre l’Espagne et contre le Portugal, cette volonté d’être actif, avec de la haute intensité, est quelque chose d’intéressant. Nous avons pris les bonnes décisions dans l’aménagement de notre système et de son animation.

En comptant sur vos cadres aussi…

Oui. Pouvoir jouer avec Akanji et Elvedi ensemble, en défense centrale, cela donne de la sécurité à tout le monde. Au milieu, Granit Xhaka a livré une grande performance, il a dirigé l’équipe, il était en permanence présent, même s’il a joué les quatre matches au programme. Seul problème, les blessures de Shaqiri et Widmer. J’ai revu mes plans en faisant notamment entrer Steffen latéral droit. Puis il a fini latéral gauche quand Stergiou en entré à droite.

Mais vous avez deux latéraux de formation dans votre contingent, Kevin Mbabu et Jordan Lotomba. Et ils n’étaient même pas sur la feuille de match, ils étaient en tribunes. Pourquoi?

C’était quelque chose de planifié. J’avais notamment parlé avec Steffen de cette idée de le placer là. Parce qu’il a d’incroyables qualités défensives et il en a fait preuve. J’avais aussi en tête l’idée de donner de la place à Stergiou, voire à Amdouni. J’attendais des situations de jeu pour cela. Cela s’est présenté pour Stergiou. Il n’y a rien d’autre qu’une décision stratégique.

Un mot sur la performance de Jonas Omlin?

Fantastique et ce n’est pas une surprise pour moi. Il a su avoir de la chance parfois, mais il l’a mérité avec des arrêts de classe.

Est-il maintenant votre No 2, derrière Sommer?

Je ne sais pas. Il a été fantastique, mais on doit parler de tout cela avec Patrick Foletti (ndlr: l’entraîneur des gardiens).

Vous pouvez, comme les joueurs, prendre des vacances avec une victoire, ce que la Suisse attendait encore en 2022: c’était bien sûr important…

Ce qui est important, c’est d’avoir su réagir et d’avoir su trouver des solutions. Nous avons eu cette fois, contre le Portugal, la chance de mener au score, de pratiquer un jeu plus agressif. C’est bien oui.

