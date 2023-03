Football – Murat Yakin rappelle les Romands, mais pas Seferovic Jordan Lotomba, Zeki Amdouni et Andi Zeqiri font partie de la liste de l’équipe de Suisse pour affronter la Biélorussie et Israël, à la fin du mois. Valentin Schnorhk Zurich

Murat Yakin, sélectionneur de l’équipe de Suisse. Getty Images

Pour sa première liste post-Coupe du monde 2022, Murat Yakin n’a pas oublié les Romands.

En plus de Denis Zakaria et Edimilson Fernandes, présents au Qatar, le sélectionneur de l’équipe de Suisse a également fait appel au Genevois Zeki Amdouni et aux Vaudois Jordan Lotomba et Andi Zeqiri. Ils seront tous de la partie pour les rencontres de qualification à l’Euro 2024 contre la Biélorussie (samedi 25 mars à Novi Sad/SRB) et Israël (mardi 28 à Genève).

Amdouni, Lotomba et Zeqiri ont tous déjà eu droit aux honneurs de l’équipe nationale, mais ils n’avaient pas été retenus pour la Coupe du monde. Leurs performances respectives sous le maillot de Bâle et de Nice depuis le début de l’année ont convaincu Yakin de les sélectionner.

Pour Haris Seferovic, en revanche, c’est la douche froide. Les convocations d’Amdouni et Zeqiri se font au dépourvu de l’attaquant de 31 ans (92 sélections), qui avait pourtant retrouvé du temps de jeu en signant au Celta Vigo cet hiver. Egalement performant sous le maillot de l’AEK Athènes, ces dernières semaines, Steven Zuber est lui aussi oublié. Le Zurichois avait déjà manqué le Mondial sur blessure.

Le reste de la liste comporte deux surprises: le latéral gauche de Grasshopper Dominik Schmid a été retenu, au même titre que le défenseur central de Young Boys Cedric Zesiger (1 sélection), qui remplace Fabian Schär, blessé.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

