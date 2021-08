Football – Murat Yakin retient Cedric Zesiger Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur de la Suisse a réservé une seule vraie surprise en appelant le défenseur de Young Boys. Valentin Schnorhk

Cedric Zesiger est appelé pour la première fois avec l’équipe de Suisse. keystone-sda.ch

Cedric Zesiger est la première nouveauté introduite par Murat Yakin. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de Suisse a retenu le défenseur de Young Boys parmi 27 joueurs pour les matches contre la Grèce (amical), l’Italie et l’Irlande du Nord, ceux-ci comptant pour les qualifications au Mondial 2022. Le défenseur formé à Neuchâtel Xamax a participé activement à la qualification des Bernois pour la Ligue des champions.

Il s’agit de la seule véritable surprise de cette sélection. Le technicien a en effet reconduit en grande partie le groupe qui n’avait été éliminé qu’en quarts de finale par l’Espagne du dernier Euro 2020. Aussi, Yakin mise sur un cadre élargi à 27 joueurs. «Nous avons quelques joueurs blessés, et puis le mercato court jusqu’à mardi, a-t-il justifié vendredi lors de la divulgation de sa liste à l’Hôtel de Ville de Bâle. Ce n’est pas simple. Nous voulions avoir les participants, pour faire un point. Même si quelques-uns sont incertains ou trop justes pour disputer les trois rencontres.»

Les offensifs Haris Seferovic, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri et Mario Gavranovic ont en effet été touchés ou n’ont pas encore disputé le moindre match depuis le début de saison.

Parmi les joueurs retenus cet été, seuls Edimilson Fernandes et Becir Omeragic n’ont pas été retenus, en plus d’Admir Mehmedi (retiré de la scène internationale) et Jonas Omlin (blessé). À l’inverse, Andi Zeqiri, buteur en Coupe de la Ligue avec Brighton et écarté au dernier moment de la sélection pour l’Euro, Michel Aebischer (qualifié pour la Ligue des champions avec YB) et Renato Steffen (forfait cet été) reviennent sous le maillot national. Côté romand, Yvon Mvogo, Kevin Mbabu, Jordan Lotomba et Denis Zakaria accompagneront Zeqiri.

