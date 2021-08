Équipe de Suisse - Murat Yakin veut prolonger l’euphorie de l’Euro pour imposer sa griffe

Une aura qui impose le respect Afficher plus

Les anciens coéquipiers de Murat Yakin louent tous les qualités du nouveau sélectionneur. «Il connaît nombre de joueurs. Son charisme et son vécu vont lui permettre de se faire tout de suite respecter», assure l’ancien international Sébastien Fournier. «Il était un leader naturel dans le vestiaire. C’est donc logiquement qu’il s’impose également dans le rôle de l’entraîneur. Son calme, son excellente lecture du jeu, son expérience lui octroient une crédibilité naturelle», appuie Sébastien Barberis, qui fut son coéquipier à Bâle.Les qualités intrinsèques de Murat Yakin ne sont pas remises en cause par ses ex-coéquipiers. Mais la difficulté de la tâche qui l’attend ne fait pas l’unanimité. «Il est préférable de reprendre la Suisse aujourd’hui plutôt qu’il a 10 ou 15 ans. Il récupère une équipe en place, en confiance, qui possède des qualités extraordinaires et un bon réservoir», constate Sébastien Barberis. «Il va pouvoir œuvrer dans une certaine continuité de ce qui a été fait sous l’ère Petkovic, qui ne se résume pas uniquement au dernier Euro. Mais il sera jugé à l’aune des résultats avant tout», reprend Sébastien Fournier.

Pour y parvenir, nul doute que Murat Yakin va imposer son style et se distancier quelque peu de ce qu’a fait Vladimir Petkovic. «On peut s’attendre à voir une équipe moins joueuse. Il va prôner une assise défensive et un jeu plus direct, plus rapide vers l’avant, en comparaison de la possession voulue par son prédécesseur», analyse Stéphane Henchoz.

Reste que cette nomination ne coulait pas de source il y a une semaine. «Ce n’est pas facile de reprendre ce poste maintenant. Il comporte des risques. Pour moi, il est quasiment impossible de faire mieux que Vladimir Petkovic. En outre, la qualification pour la Coupe du monde 2022 sera très compliquée, face à l’Italie (ndlr: le vainqueur de groupe est qualifié, le 2e disputera des barrages). Les refus essuyés par l’ASF en attestent. Murat Yakin entraînait à un niveau relativement bas, en Challenge League. Contrairement à d’autres, il n’a donc pas grand-chose à perdre si ce n’est d’écorner un peu son image. S’il devait ne pas obtenir les résultats escomptés, cela ne l’empêcherait pas de retrouver un poste à Schaffhouse, Wil ou Winterthour.»

Emile Perrin