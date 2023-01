Théâtre jeune public – Muriel Imbach triture les mots pour réinventer le monde Avec «Le Nom des choses», la metteuse en scène romande questionne le pouvoir de modification du réel par le langage. Rencontre en répétitions. Stéphanie Arboit

En création au Théâtre Le Reflet, les comédiens en train d’essayer de catégoriser les objets, dans «Le Nom des choses», de Muriel Imbach. De g. à dr. Cédric Leproust, Selvi Pürro, Fred Ozier, Coline Bardin et Pierre-Isaïe Duc. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

«Ça suffit! C’est insupportable! Toi, t’es ci, toi, t’es ça. Pourquoi on met tout dans des toutes petites cases et après on ne peut plus bouger?» Dans un cri d’exaspération métissée d’angoisse existentielle, cette tirade du comédien Cédric Leproust, ce lundi 16 janvier en répétitions au Théâtre Le Reflet, offre un des climax de la dernière création de Muriel Imbach. «Le Nom des choses» sera joué ce week-end à Vevey, et la semaine prochaine à Nyon. La metteuse en scène, qui allie théâtre et philosophie pour enfants, développe sa nouvelle pièce à partir de cette question: quel est le rapport entre le nom des choses et leur réalité? Autrement dit, si une chose s’appelait autrement, est-ce que cela changerait le réel?