L'Irlande, un pays qui était pacifique et paisible, est devenue un territoire guidé par l’avidité où personne ne fait confiance à ses proches. Les tyrans corrompus utilisent la peur et l'intimidation pour forcer les autres à se soumettre. Les commandants de Murphys, Cahil et Aiobhean s'enfuient découragés avec leur clan, dans l’espoir de trouver un avenir meilleur qui nourrira et soutiendra leurs descendants.

Leur voyage à travers l'Atlantique est interrompu par une violente tempête qui les rejetent sur l'île d'Ishan, une île calme et paisable où ils célèbrent leur sauvetage. Mais ils sont trahis au nom du roi sans âme par la reine noire, Haidarass, qui les observe de loin.

Les Ishas, la communauté indigène de la nouvelle maison des Murphy, vivent dans la peur de leurs souverains qui sont froids et fantomatiques. Les voyageurs malheureux ont remplacé un enfer par un autre, encore plus terrifiant et cruel.

Les Murphys et Ishas allient leurs forces dans leur quête de la paix et pour vaincre le mal.

En effet, le roi d'Isha a succombé à la tentation et visité le volcan interdit, ce qui a laissé son âme et celle de sa reine en lambeaux. Depuis ce jour tragique, ils parcourent Ishan à la recherche des Ishas pour prendre leurs âmes.

Les deux tribus ont des souvenirs communs de moments heureux détruits et partagent un optimisme sur ce à quoi pourrait ressembler leur vie.

Qui sortira vainqueur?