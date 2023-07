Concert à Berne – Muse, un déluge de son et d’eau Le trio anglais se produisait à Berne mercredi soir sous une pluie assortie aux confettis. La Lausannoise Emilie Zoé assurait la première partie. Lea Gloor

Le chanteur et guitariste de Muse Matthew Bellamy lors du concert de mercredi soir à Berne. Peter Klaunzer/Keystone via AP

C’est sous des trombes d’eau que s’est joué le concert de Muse mercredi soir à Berne, sur un terrain à deux pas du Wankdorf. Certains parleront de flegme britannique. D’autres d’expérience. Toujours est-il que ces conditions dantesques n’ont pas semblé perturber Matthew Bellamy, Dominic Howard, Christopher Wolstenholme et Dan Lancaster, qui accompagnent le trio sur scène depuis l’an dernier. Mieux, c’est souriant et largement plus bavard que lors de précédents concerts en Suisse, que le leader de la formation s’est offert de nombreux passages sur l’avant-scène.