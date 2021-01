Lutte contre le Covid-19 – Musées, sport, bistrots de station… Fini les exceptions vaudoises Le taux de reproduction du virus étant repassé au-dessus de 1 durant trois jours consécutifs, l’État est contraint de s’aligner sur les restrictions fédérales de base. Restaurants sur les pistes ou fitness ne rouvriront pas après dimanche à minuit. Sylvain Muller

L’exception de l’autorisation d’ouverture des restaurants sur les pistes de ski, comme ici à Villars, s’est éteinte en même temps que les vacances de fin d’année. Odile Meylan

Les exceptions vaudoises en matière de restrictions liées au Covid n’auront tenu que jusqu’à la fin des Fêtes. Le Conseil d’État a communiqué dimanche après-midi que, tout comme ses collègues neuchâtelois et valaisans, il mettait fin à ces exceptions le jour même à minuit en raison du taux de reproduction du virus, désormais supérieur à 1. «Le droit fédéral ne nous laisse aucune marge de manœuvre, rappelle le conseiller d’État Philippe Leuba. Dès que ce taux est dépassé durant trois jours consécutifs, le mécanisme est automatique.»

Concrètement, toutes les exceptions valables ces dernières semaines tombent: les restaurants sur les pistes, les musées, les zoos, les salles de sport et fitness ou encore, par exemple, les salles de lecture librement accessibles des bibliothèques. On note au passage que vu les chiffres en vigueur dans le canton ces dernières semaines, ces ouvertures étaient de toute manière condamnées à court terme: dès mardi, la limite du taux de reproduction admis par la Confédération passait de 1 à 0,9. Enfin, on signale que l’autorisation de réunions privées à dix personnes, qui avait été admise pour les Fêtes, n’existe plus et retombe donc à cinq personnes.

Patiner sur le lac de Joux

Les pistes de ski restent par contre accessibles (voir encadré), tout comme les patinoires naturelles. Si les conditions météorologiques le permettent, il sera donc possible de patiner sur le lac de Joux. Les cantines d’entreprises ou scolaires restent également ouvertes, tout comme les restaurants et bars d’hôtels, mais exclusivement pour leurs clients. La vente à l’emporter et la livraison de repas à domicile continuent d’être autorisées. Enfin, boulangeries et pharmacies auront la chance d’être les seuls commerces ouverts le dimanche.

Toutes ces mesures sont valables, pour l’instant, jusqu’au 22 janvier. Mais elles pourraient être remises en cause d’ici là si l’évolution de la pandémie dans un sens ou dans l’autre incite le Conseil fédéral à revoir son ordonnance.

«L’équipe chargée du contact tracing a bien senti que les gens étaient beaucoup plus réfractaires à se mettre en quarantaine avant les Fêtes.» Rebecca Ruiz, conseillère d’État chargée de la Santé

Les procédures de calcul de ce fameux taux de reproduction prenant du temps, les décisions de dimanche sont basées sur les chiffres au 23 décembre. La fin de ces exceptions n’a donc pas de lien avec une éventuelle baisse du nombre de tests durant les Fêtes, qui serait remonté ensuite. Conseillère d’État chargée de la Santé, Rebecca Ruiz constate en plus que cette théorie n’est pas confirmée par les chiffres dont elle dispose. «Par contre, l’équipe chargée du contact tracing a observé que les gens étaient beaucoup plus réfractaires à se mettre en quarantaine avant les Fêtes.» Le taux du jour, résultant du comportement des Vaudois durant les Fêtes, se situe vraisemblablement plutôt aux alentours de 1,1. Mais il faudra attendre une dizaine de jours pour qu’il soit confirmé.

Restaurants contre grandes surfaces

Cet abandon des exceptions fera certainement réagir une partie de la population, en particulier celle qui s’étonne de la fermeture des restaurants ou des musées alors qu’il y a foule dans les magasins. «Je comprends que la vision de ces masses de gens dans un même endroit suscite des questionnements et donne une image d’incohérence, assure Rebecca Ruiz. Mais, dans un magasin, les gens portent le masque et se déplacent quasi en continu. Le risque de contamination est donc moins élevé qu’entre deux personnes discutant face à face pendant une heure dans un restaurant ou exsudant du virus dans un cours collectif sportif sans masque.»

D’un point de vue économique, Philippe Leuba se réjouit que le régime d’exception vaudois ait permis de «limiter la casse» pour certaines activités durant les Fêtes. Pour le reste, il constate que le droit fédéral ne permet pas de gérer tous les cas particuliers. «Nous croulons sous les demandes, mais nous n’étudions que les cas où nous voyons une marge de manœuvre. Cela est par exemple le cas pour une piscine privée dont l’accès est réservé à un groupe de propriétaires, mais pas pour le Zoo ou le Tropiquarium de Servion.»

Cinq mesures de soutien en vigueur

Le ministre de l’Économie se réjouit par contre que les cinq mesures de soutien à l’économie pour un montant total de 115 millions de francs soient désormais toutes en fonction. «La dernière, dédiée à l’industrie, est entrée en vigueur le 1er janvier. Donc, désormais, l’argent sort!» Et de signaler au passage qu’une intervention commune avec ses homologues des autres Cantons romands auprès de la Confédération sera faite en début de semaine.