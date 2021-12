Portrait d’Anouar Kaddour Chérif – Musicien de son monde, il fait voyager sa mandole

Le chanteur et mandoliste algérien vernit son premier album sur un label londonien. Actif auprès de SDF lausannois, il rend un peu de ce qu’on lui a donné à son arrivée.

Ne parlez pas de «musiques du monde» à Anouar Kaddour Chérif. «De quel monde, d’ailleurs?» se questionne le chanteur avec amusement, penché sur la vue imprenable qu’il a depuis le manoir de Montreux où il a l’habitude de travailler sa musique. L’Algérien de 29 ans, installé en Suisse depuis 2019, partage sa vie entre ce grand endroit mystérieux, peuplé d’autres artistes vaudois, et Fribourg, où il a également un pied-à-terre.

L’étiquette un peu «fourre-tout» que l’on colle à tous les sons venus de l’étranger le désole. Son «monde» à lui se situerait entre le jazz et la musique traditionnelle algérienne, des «fusions», mais il n’a pas la réponse exacte et a «arrêté de se torturer l’esprit» avec cette idée de définition. Sa musique, il l’a composée et la joue, c’est déjà pas mal. Il la donnera à entendre le 8 janvier au Cinéma City Pully.