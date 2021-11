Nouvel album en solo – Dave Gahan se révèle sans Depeche Mode Le chanteur de Depeche Mode publie, avec d’autres musiciens, un album qui en dit beaucoup sur lui et dont il se dit très fier. Il a raison de l’être. Yann Zitouni

Dave Gahan, 60 ans en mai prochain, est la voix de Depeche Mode depuis quatre décennies. Mais pas sûr que le groupe produise de nouveaux albums… Sony Music

La dernière fois qu’on l’a vu dans les parages, c’était au Paléo. Baigné de lumière et de sueur, il s’agitait tel un pixel électrique sur toute la surface de la grande scène. C’est le même Dave Gahan qui apparaît aujourd’hui dans une banale fenêtre Zoom. Le cadrage est serré, l’ambiance bien plus molletonnée et le temps est suspendu. «Sur mes albums solos mais aussi durant ces vingt-cinq dernières années avec Depeche Mode, on entend qu’il m’a fallu entre dix et quinze ans pour trouver une voix au sein de ce… groupe. C’est une voix que je maîtrise aujourd’hui, ma place est légitime.» Vingt-cinq plus quinze, cela fait bien quarante ans exactement que Dave Gahan a enregistré sa première chanson («Photographic») avec Depeche Mode. Il avait tout juste 19 ans. 1981, c’est aussi l’année de «I Just Can’t Get Enough», des premières ovations et des premiers vertiges, le début d’une aventure à la fois intime et transcontinentale.