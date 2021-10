Sortie musicale – Finneas, à cœur ouvert Le frère et producteur de Billie Eilish publie un premier album prometteur dans lequel il se livre avec sincérité. Rencontre avec un pessimiste anxieux qui se soigne et fuit la célébrité. Miguel Cid

Finneas lors de son concert à Austin, Texas, le 8 octobre dernier. Suzanne Cordeiro/AFP

Les fans de Billie Eilish le connaissent bien, les autres un peu moins. Architecte de l’univers sonore singulier de l’icône pop de la génération Z (les 9-24 ans), Finneas O’Connell a coécrit et produit les deux albums de sa sœur qu’il accompagne aussi sur scène, ainsi que la chanson du nouveau James Bond, «No Time To Die». L’auteur-compositeur, musicien et producteur surdoué de 24 ans a ainsi raflé huit Grammies et accroché d’autres poids lourds de l’industrie (Justin Bieber, Selena Gomez) à son tableau de chasse.