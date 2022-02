Jazz au féminin – Rhoda Scott, un fabuleux groove de femme(s)

L’organiste aux pieds nus, 83 ans, est au soir lumineux d’une incroyable carrière, menée avec force et indépendance. Son nouveau disque, en compagnie d’un «all stars» de jazzwomen françaises, est un acte militant et un chef-d’œuvre.

Rhoda Scott, une gamine du New Jersey devenue l’une des plus grandes jazzwomen de l’époque.

Rhoda Scott, une gamine du New Jersey devenue l’une des plus grandes jazzwomen de l’époque.

À un moment, sur le bien nommé «I Wanna Move», il vous prend l’envie de danser, séance tenante, pour le fun. Il vous prend aussi l’envie de monter le volume quand son solo part littéralement dans le rouge: un «groove» irrésistible, accords qu’elle fait durer éternellement, façon de swing chaloupé, à la fois gospel, jazz, R’n’B sur les bords, embarquant dans le feu toutes les filles autour d’elle.

Ce thème tambour battant et signé de la saxophoniste Sophie Alour est l’un des sommets du nouveau disque, «Lady All Stars», que Rhoda Scott vient de publier à la tête d’un octet exclusivement féminin, composé de la fine fleur du jazz de France (lire ci-dessous). Depuis 2004, l’organiste menait déjà un Lady Quartet à succès. Cette version augmentée, décidée au moment de fêter les 40 ans du club de jazz parisien le Sunset, fait passer le concept dans une autre dimension. C’est un des plus grands disques de la longue vie de Rhoda Scott.