Nouvel album dans les bacs – Lana Del Rey, diva de rêve Avec «Blue Banisters», son second album en moins de six mois, l’Américaine prolonge une quête musicale d’un onirisme luxuriant. Jean-Philippe Bernard

À 36 ans, Lana Del Rey démontre une fois de plus l’immensité de son talent. Darren Gerrish/Getty Images

Au printemps dernier, quelques heures à peine après la sortie de «Chemtrail Over The Country Club», disque tout simplement miraculeux, elle a pris la parole pour annoncer qu’un autre album viendrait enrichir sa discographie avant la fin de l’année. Certaines rumeurs ont même prétendu que l’opus serait dans les bacs au matin du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. On savait que Lana Del Rey était une rêveuse et à dire vrai, le contraire nous aurait désolé, mais sur ce coup-là, on a pensé qu’elle était également une sacrée bonimenteuse. De nos jours, chez les artistes de son envergure, des années, voire parfois une décennie, s’écoulent entre la sortie de deux opus. Bien sûr, au temps béni de la grande aventure, les Beatles, Led Zeppelin et bien d’autres réalisaient sans trembler ce type de prodige. Sans parler de Creedence Clearwater Revival qui en 1969 publia carrément trois albums majeurs sur lesquels, aujourd’hui encore, les esprits chagrins cherchent en vain une trace de remplissage.