Portrait du rappeur français – Soprano, connecté aux étoiles

«Je viens d’arriver à Paris. Je vais te dire, je suis choqué. Je suis dans ma chambre d’hôtel depuis quelques minutes et je ne comprends pas comment les gens font pour vivre avec ça» Du haut de sa terrasse privative, Soprano pointe son smartphone au loin, vers cette brume qui pèse sur la ville, qui étouffe le paysage. «Ce matin, j’étais à Marseille et c’était pas comme ça. C’était un peu plus ensoleillé.» Mais nous ne sommes pas là pour parler de la pluie et du beau temps.

Au-delà de la rivalité historique qui oppose les deux métropoles françaises, on parle ici de qualité de vie, de valeurs essentielles. Et quand, parce que les Arenas ne suffisent plus, on prépare une tournée des stades et qu’on attend 35 000 personnes à la Pontaise et près de 80 000 au Stade de France, on a intérêt à s’appuyer sur certaines valeurs pour ne pas perdre le contrôle de son existence. «Je suis entouré par les miens, je fais attention à mener une vie aussi simple que possible. Nous essayons tous de garder les pieds sur terre, de rester intègres. On lance parfois des projets qui peuvent aider et encourager d’autres personnes, ça entretient notre motivation. En plus de ça, ma ville m’aide beaucoup. Je vis à Marseille, où il est plus facile de conserver un certain recul. Sans vouloir faire le chauvin, bien sûr.» Bien sûr.