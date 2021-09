Capella Mediterranea – Musiques sacrées hispaniques au Sentier L’équipe baroque de Leonardo García Alarcón fait revivre la splendeur des messes de Barcelone et Mexico à la Vallée de Joux. Matthieu Chenal

Leonardo García Alarcón est le fondateur de la Cappella Mediterranea et le directeur artistique du Chœur de chambre de Namur. Franck Juery

Célèbre en son temps, oubliée puis exhumée voilà quelques années, la «Missa Scala Aretina» du compositeur catalan Francesc Valls date du tout début du XVIIIe siècle. Cette œuvre créée à Barcelone pour fêter une victoire militaire est écrite pour onze voix en trois chœurs, cordes, vents, trompettes et orgue. Elle résume à elle seule toute la magnificence du baroque espagnol.

L’œuvre avait paraît-il pris même un caractère polémique jusqu’en 1717, quand elle est vivement décriée par des théoriciens compositeurs à charge qui reprochent à Valls l’usage d’une dissonance dans le «Qui tollis» du Gloria sur les mots «miserere nobis». Dissonance toute relative et qui contribue pour nos oreilles à son charme.

Résidence au Brassus

Confiée à la Cappella Mediterranea et au Chœur de chambre de Namur, que dirige Leonardo García Alarcón, cette messe sera précédée d’une «Passion selon St Matthieu» du XVIIe siècle, composée par Francisco José Lopez Capillas pour la cathédrale de Mexico.

«Créer ce programme, en le spatialisant dans ce cadre exceptionnel, et faire résonner ces œuvres dans le Temple du Sentier est une chance extraordinaire Leonardo García Alarcón, chef de chœur

Ce concert marque un nouveau chapitre de la résidence régulière que le musicien argentin et ses acolytes font au Brassus et qui s’associe pour l’occasion aux 25 ans des Rencontres musicales de la vallée de Joux. «Créer ce programme, en le spatialisant dans ce cadre exceptionnel, et faire résonner ces œuvres dans le Temple du Sentier est une chance extraordinaire à partager sans modération avec les artistes et le public», s’enthousiasme le chef argentin de Genève.

