Athlétisme – Mutaz Barshim n’ira pas au City Event d’Athletissima Le champion olympique du saut en hauteur ne viendra pas à Lausanne. Il est invité à une réception en son honneur par l’émir du Qatar. Sport-Center

Mutaz Barshim le 30 juillet dernier au stade olympique de Tokyo. AFP

Le meeting d’Athletissima fait savoir à travers un communiqué que Mutaz Barshim, représentant du Qatar et champion olympique du saut en hauteur aux Jeux olympiques de Tokyo, ne pourra pas participer au City Event de mercredi, en marge du meeting lausannois. L’athlète qatari de 30 ans est invité jeudi à une réception en son honneur dans son pays. «Le concours de la hauteur présentera quand même un champion olympique en titre, Gianmarco Tamberi, l’Italien ayant partagé l’or avec Barshim à Tokyo. Et le médaillé de bronze Maksim Nedasekau, battu seulement au décompte des essais au Japon par Barshim et Tamberi, sera aussi là», détaille le meeting lausannois dans son communiqué.

La billetterie cartonne

Les organisateurs annoncent également que la billetterie marche fort, avec près de 11’500 billets vendus à ce jour sur les 12’900 que comporte le stade de la Pontaise. De quoi certainement faire le plein d’ici jeudi.

