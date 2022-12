Hommage – Mylène Demongeot, adieu à une actrice qu’on aimait Des années 50 à aujourd’hui, elle était restée dans le cœur du public. Elle s’est éteinte jeudi à 87 ans. Pascal Gavillet

Mylène Demongeot. L’amour du public lui était acquis. DR

À ses débuts, on l’avait souvent comparée à BB, sa supposée rivale. Histoire de couleur de cheveux, d’attitude mutine, d’érotisme balbutiant et de pré-Nouvelle Vague, peut-être. Quoi qu’il en soit, Mylène Demongeot n’a jamais atteint la célébrité de la précitée. Le voulait-elle? Ce n’est même pas sûr. Décédée selon la formule d’une longue maladie hier jeudi à l’âge de 87 ans, l’actrice aimait évoquer sa carrière et s’était livrée d’une manière passionnante dans des livres de mémoires parus respectivement en 2001 et 2011.

Dans ses premiers films, l’actrice, qui a vu le jour le 29 septembre 1935 à Nice, brigue ce statut de vedette qu’elle incarnera au seuil des années 60. Remarquable dans «Bonjour tristesse» de Preminger, où brille pourtant Jean Seberg, elle accompagne de sa présence féline des métrages souvent mineurs signés Yves Ciampi, Bernard Borderie ou Richard Pottier. En parallèle, elle démarre une véritable carrière en Italie où de grands metteurs en scène lui font confiance. Mauro Bolognini, et surtout Dino Risi, qui lui offre un rôle en or dans l’époustouflant «Un amore a Roma» («L’Inassouvie»), où elle se révèle une actrice totale.

La suite de sa carrière fut riche et souvent discrète. Grâce à «Fantômas», elle gagne l’amour du grand public. Puis tourne plusieurs films avec Marc Simenon (fils de Georges), qu’elle épouse. Elle continue à promener sa gouaille et son talent dans les décennies suivantes, dans des rôles souvent très divers. En 2006, «Camping» lui assure un regain de popularité inattendu que les deux volets suivants confirmeront. On la revoyait encore régulièrement dans des films. Tel dans «Maison de retraite», comédie à succès sortie en février de cette année.

