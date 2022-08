Concert au Stade de Genève – Mylène Farmer annule une de ses deux dates prévues en 2023 La chanteuse ne se produira qu’un soir sur les deux initialement prévus en juin de l’année prochaine. Les spectateurs pourront être remboursés et racheter des places pour le concert maintenu. Lisa Vigano

Mylène Farmer n’est «en aucun cas responsable» de l’annulation de son concert prévu le 16 juin 2023. KEYSTONE

Mylène Farmer, qui devait se produire au Stade de Genève les vendredis 16 et samedi 17 juin 2023, est contrainte d’annuler la première des deux dates, a annoncé aujourd’hui l’équipe de Live Music Production dans un communiqué. La chanteuse se produira ainsi uniquement le 17 juin à Genève, dans le cadre de sa tournée «Nevermore».

Les restrictions Covid levées au mois d’avril sont à l’origine de cette annulation. «Le concert tant attendu de Mylène Farmer à Genève a été mis en vente en pleine pandémie, avec des restrictions de jauge qui nous obligeaient à ne mettre en vente que 50% des places et à répartir les places sur deux dates. En Suisse, les restrictions ont finalement été retirées et nous pouvons à nouveau produire des concerts en pleine capacité.»

Rachat rapide conseillé

Pour les spectateurs en possession de billets pour le vendredi 16, les places assises sont remboursées, et les places debout restent valables pour le samedi 17. Live Music Production encourage fortement les spectateurs à «ne pas attendre» pour racheter des sièges pour le samedi, «le plus rapidement possible».

Les personnes ne souhaitant pas assister au concert du samedi peuvent se faire rembourser jusqu’au 30 septembre 2022.

Live Music Production a également précisé que «la production de l’artiste et Mylène Farmer ne sont en aucun cas responsables de ce changement» et que «seul ce changement de jauge, suite à la sortie Covid, nous impose cette décision.»

La tournée «Nevermore» de la chanteuse «prendra place dans tous les plus grands stades en France, Suisse et Belgique entre juin et juillet 2023».

