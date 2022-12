Retour d’une légende – Mylène Farmer, confidences désenchantées Faisant écho aux tonalités parfois sombres de son nouvel album, la star broie du noir. Entre euthanasie, relations toxiques et envie de tout plaquer, elle se lâche dans la presse. Christophe Pinol

Mylène Farmer ressort cette année un album confectionné en grande partie par Woodkid. MARCEL HARTMANN

Terriblement rare dans les médias et absente des réseaux sociaux, Mylène Farmer s’est toujours enveloppée d’un épais halo de mystère. Alors forcément, chaque retour sur le devant de la scène est un événement en soi. Comme en attestent encore les 43’000 ventes en seulement trois jours de son nouvel album, «L’emprise», sorti la semaine dernière. Et sa tournée des stades de l’été prochain en France, Suisse et Belgique, baptisée «NeverMore 2023», est déjà quasi complète (y compris son escale au Stade de Genève, le 17 juin), avec plus de 550’000 billets vendus.