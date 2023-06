Quarante ans de carrière – Mylène Farmer en cinq vidéoclips emblématiques Les grandes étapes de l’univers filmique de la chanteuse, des années 1980 au IIIe millénaire, de «Libertine» à «Dégénération». Fabrice Gottraux

Mylène Farmer sur scène au Stade Pierre Mauroy à Lille le 3 juin dernier, pour la première date de la tournée «Nevermore 2023». ROBIN

1986 «Libertine»

Un zeste du «Barry Lyndon» de Stanley Kubrick, une once des «Duellistes» de Ridley Scott. Duel au pistolet et scènes d’alcôves s’entrelacent jusqu’à la mort finale de l’héroïne. Longtemps, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont cherché ensemble ce qui, pour l’une marquerait la musique et la comédie, pour l’autre la composition et le cinéma. L’alliance a débuté en 1983 avec «Maman à tort». Le premier tube arrive trois ans plus tard, accompagné d’un court métrage tourné avec des moyens dérisoires, formule qui deviendra marque de fabrique.

1991 «Désenchantée»

Dix minutes d’images pour le plus gros succès musical de Mylène Farmer. Neige et briques, gamelle et mitraillette: les codes du cinéma de genre, ici le drame historique dans un semblant de camp de travail nazi, cadre l’intrigue, la chanteuse en mitaines menant la révolte contre ses geôliers vert-de-gris. Laurent Boutonnat tourne en Hongrie ce qui constitue le point d’orgue visuel du binôme, ceci avec, huit mois plus tard, «Je t’aime mélancolie» et son match de boxe française.

1992 «Que mon cœur lâche»

Encore tout auréolé de gloire suite aux films «Le grand bleu» et «Nikita», populaire comme aucun autre cinéaste français en son temps, Luc Besson livre pour Farmer son premier grand clip qui ne soit pas réalisé par le complice de toujours, Laurent Boutonnat. Ici transite toute l’efficacité d’un spot publicitaire lié aux préoccupations de l’époque, sida et solitude urbaine, star-système et sexualité débridée. Pour éduquer l’humanité, Dieu, plutôt que le Christ, envoie cette fois Mylène Farmer. L’humour potache qui fait du bien.

1999 «Je te rends ton amour»

Mylène Farmer nue dans la chapelle, happée par le diable qui l’étreint, l’attache, enfin la jette dans un bain de sang à n’en plus finir. Rouge l’eau du bénitier, rouge le sol entre les prie-Dieu écroulés. La religion reste un thème cher à la chanteuse. Le goût de l’esthétique gothique, du film horrifique, du fantastique, aussi. François Hanss à la réalisation. Scandale d’opérette pour les télés de l’époque, qui préfèrent censurer les passages jugés blasphématoires. L’érotisme, c’est du sérieux.

2008 «Dégénération»

L’ère est au superhéros, également (aspect accompagnant la saga en particulier X-Men) à la résurgence des fictions liées aux totalitarismes du XXe siècle. C’est donc entourée de militaires galonnés, enfermée dans un laboratoire aux airs de bunker – le choix des couleurs évoque également «Minority Report», de Spielberg – que Farmer éclos de son «sexy coma». La voici créature mutante ou extraterrestre. Son superpouvoir? Provoquer chez les barbouzes une partouze générale, oui mon commandant.

