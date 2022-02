Star de téléréalité – Nabilla attend un nouveau bébé pour mai Alors qu’elle s’affiche sur les réseaux sociaux avec un ventre arrondi, la starlette doit faire face à d’improbables rumeurs mettant en doute sa grossesse. Mais la jeune femme en a vu d’autres.

Christophe Passer

Nabilla au Festival de Cannes en 2018. Mike Marsland/WireImage

Mais quelle mouche a donc piqué les internautes, plus particulièrement les fans de Nabilla? Il y a quelques jours, l’ex-star de la téléréalité annonçait, à grand renfort de clichés Instagram et de déclarations enthousiastes, être enceinte de son deuxième enfant, tout heureuse de partager un joli baby bump. En retour, la Genevoise de 30 ans se retrouvait face à de méchantes rumeurs, véritables thèses conspirationnistes qui laissaient entendre que cette grossesse était montée de toutes pièces et que l’influenceuse portait un faux ventre. Une attaque de plus…