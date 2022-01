Tennis – Nadal: «Djokovic a le droit de participer à l’Open d’Australie» L’Espagnol a estimé que «la justice australienne avait parlé» en ordonnant la libération de Novak Djokovic. Mais le feuilleton n’est peut-être pas terminé.

Novak Djokovic et Rafael Nadal lors du dernier Roland-Garros. AFP

Rafael Nadal a estimé lundi que «le plus juste» était que Novak Djokovic puisse disputer l’Open d’Australie, puisque «la justice a parlé» en ordonnant sa libération du centre de rétention où il avait été placé à son arrivée dans le pays.

«Même si je peux être d’accord ou non sur certaines choses avec Djokovic, la justice a parlé» et «je crois que le plus juste» est que le No 1 mondial, qui veut entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, dispute le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, a estimé Nadal sur la radio espagnole Onda Cero.

La justice «a déclaré qu’il avait le droit de participer à l’Open d’Australie et je crois réellement que c’est le plus juste si c’est ce qui a été décidé, et il semble que ce soit le cas», a ajouté l’Espagnol. Un juge australien a ordonné lundi la libération immédiate de «Djoko», qui, depuis son arrivée le 5 janvier en Australie pour y disputer l’Open, était détenu dans un centre de rétention pour migrants à Melbourne.

Pour notre sport, c’est bien mieux que les meilleurs soient sur le court en train de jouer plutôt que d’être ailleurs Rafael Nadal

Cette décision de justice est une victoire pour le Serbe qui veut entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19 mais le gouvernement australien a prévenu qu’il pouvait encore décider d’expulser le joueur, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans. Pour Nadal, «au final, c’est la justice qui doit parler, je suis toujours un défenseur de la justice», a-t-il encore dit.

«Sur le plan personnel, je préfère de loin qu’il ne joue pas», a déclaré Nadal en riant, avant d’assurer que «pour notre sport, c’est bien mieux que les meilleurs soient sur le court en train de jouer plutôt que d’être ailleurs».

La presse serbe aux anges

Le No 1 mondial Novak Djokovic «a gagné en Australie», estime lundi la presse serbe dans ses éditions en ligne après qu’un juge australien a ordonné la libération du joueur du centre de rétention où il avait été placé à son arrivée à Melbourne.

«Au grand bonheur de tous ceux qui sont sortis dans les rues, qui, dans tous les coins du monde, ont offert leur soutien, Novak Djokovic a gagné en Australie, comme il le fait toujours», note le quotidien Blic.

«Rien n’est terminé»

Djokovic, nonuple vainqueur de l’Open d’Australie, «a battu l’Australie», renchérit le quotidien Vecernje Novosti, en rappelant toutefois que «rien n’est terminé», puisque le gouvernement australien peut encore décider l’expulsion du joueur serbe qui veut entrer dans le pays et disputer l’Open d’Australie (17-30 janv) sans être vacciné contre le Covid-19.

«Théoriquement, l’Etat australien peut de nouveau examiner la demande de visa et l’annuler de nouveau, mais le problème réside dans le fait que depuis jeudi les circonstances n’ont pas changé», a estimé l’avocat Blazo Nedic, spécialiste du droit anglo-saxon intervenant sur les ondes de la télévision nationale (RTS). La RTS a retransmis en direct, dans la nuit de dimanche à lundi, l’audience à Melbourne.

Incompréhension

La victoire judiciaire de Djokovic a également été saluée par les habitants de la capitale qui voient d’un très mauvais oeil la possibilité pour le gouvernement australien d’expulser Djokovic.

«S’ils l’expulsent, en dépit de la décision du tribunal, ce sera un scandale hors mesures», a estimé Bozidar Popovic, un économiste de 34 ans.

«S’acharner sur un sportif de ce rang c’est tout simplement inimaginable», a renchéri Jelena Jovic, 47 ans, employée de banque.

AFP

