Nadal: «Retrouver Roger sur ce court signifie beaucoup pour moi»

Rafael Nadal, vous allez retrouver Federer sur le Centre Court de Wimbledon…

Et c’est une sensation magnifique. Avant toute chose, je suis ravi de pouvoir rejouer une demi-finale de Wimbledon. Ensuite, affronter Roger est quelque chose d’unique. Mais le retrouver sur ce court, après onze ans, cela signifie beaucoup pour moi. Et probablement pour lui aussi. Avec les années, les chances de s’affronter deviennent plus rares. Mais on est toujours là et on va saisir cette chance vendredi

Pensez-vous apprendre quelque chose de nouveau lors de ce 40e duel?

Non, non (il rigole). Je ne vais rien découvrir. Je vais jouer contre le meilleur joueur de l’histoire sur gazon. Et je vais devoir être au top si je veux atteindre la finale. Roger se sent bien, il est en forme. Mais moi aussi.

Vous restez sur une victoire en demi-finale à Roland-Garros. Peut-elle vous aider?

Je vous répondrai dans deux jours (sourire). C’est difficile à estimer. Disons que je préfère avoir gagné ce match que le contraire. Mais les conditions sont totalement différentes. Le passage de la terre battue au gazon est le plus grand écart que nous connaissons en tennis, cela rend la réponse très compliquée. La vérité, c’est que celui qui jouera mieux vendredi gagnera. Dans ce genre de matches, c’est aussi simple que ça.

