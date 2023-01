Ski de fond – Nadine Fähndrich a payé ses efforts de la veille La Lucernoise n’a pas réussi à capitaliser sur sa victoire de samedi, lors de cette poursuite de 10 km en style classique. Elle a terminé 9e de la 2e étape du Tour de ski, la dernière au Val Müstair (GR), à un peu plus d’une minute de la gagnante norvégienne Tiril Udnes Weng. Robin Carrel

Une poursuite était initialement prévue dans les Grisons et elle avait été transformée en mass start à cause du manque de neige. Les organisateurs sont finalement revenus à leur idée initiale, sur une boucle de 2,5 km, et ç’a permis à Nadine Fähndrich, vainqueur du sprint libre de la veille, de s’élancer avec onze secondes d’avance sur sa plus proche poursuivante et de faire la course en tête pendant un peu plus de trois kilomètres.

La meilleure sprinteuse de la planète a été rattrapée par un petit peloton et a réussi à s’accrocher un temps aux basques de la favorite, Frida Karlsson, ainsi qu’à celles des Norvégiennes Anne Kjersti Kalvaa et des sœurs Lotta Udnes et Tiril Udnes Weng. Le «raidard» du troisième tour a été trop dur et la Suissesse a ensuite craqué et dû gérer son rythme jusqu’au terme des dix kilomètres de la deuxième et dernière étape grisonne de ce rendez-vous phare de la saison des fondeurs.

Sprint royal

Devant, la lutte a été intense entre les athlètes qui avaient englouti Fähndrich et la Finlandaise Kerttu Niskanen, partie en douzième position, auteur du meilleur chrono de la journée de l’extrême est de la Suisse et revenue du diable vauvert. C’est finalement Tiril Udnes Weng qui a fini par lever les bras après un sprint royal. Il s’agit de son premier succès en carrière en Coupe du monde. Le podium a été complété par Niskanen (à 0'’4) et Karlsson (à 0’’6).

Au classement général du Tour de ski, la gagnante du jour et les deux filles qui l’ont accompagnée sur le podium sont à égalité avec un temps de 31’13. Fähndrich est 8e, à 1’03. Les autres Suissesses sont beaucoup plus loin: Anja Weber est 40e à près de deux minutes et demie et Nadja Kälin 48e à presque trois minutes.

Klaebo intouchable

Johannes Hoesflot Klaebo s'était imposé samedi en sprint et il a conservé la tête du général du Tour de Ski chez les hommes, en maintenant ses adversaires à distance tout au long de cette poursuite. Le Norvégien a dominé, dans l'ordre, son compatriote Paal Golberg et l'Italien Federico Pellegrino. Ces deux hommes, distancés de 10''2 par Klaebo, ont été départagés à la photo-finish.

Cette journée a été compliquée pour les Suisses. Jonas Baumann a terminé 37e à un peu moins de deux minutes. Candide Pralong est 41e, tandis que Cyril Fähndrich, Cla-Ursin Nufer et Beda Klee n'ont pu faire mieux que 58e, 63e et 66e.

Après un jour de repos, les fondeuses et les fondeurs auront rendez-vous mardi à Oberstdorf. Les athlètes y disputeront un 10 km en style classique et avec départs échelonnés. Le lendemain, place à une poursuite sur 20 km, toujours dans la station allemande.

