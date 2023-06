Wimbledon 2023 – Naef, Waltert et Golubic rejoignent Bencic Les trois Suissesses se sont qualifiées jeudi pour le tableau principal du tournoi londonien qui commence lundi. Yves Desplands

À 18 ans, Céline Naef va jouer son premier tournoi Grand Chelem. AFP

Trois Suissesses étaient engagées, jeudi, dans le 3e et dernier tour des qualifications à Wimbledon et les trois ont passé. Céline Naef, Simona Waltert et Viktorija Golubic rejoignent ainsi Belinda Bencic dans le tableau principal. Les quatre joueuses suisses, comme Dominic Stricker et Stan Wawrinka chez les hommes, connaîtront leurs adversaires vendredi lors du tirage au sort.

Jeudi, la première à avoir obtenu son ticket a été Céline Naef (WTA 165). La Schwytzoise de 18 ans a battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152, 23 ans) 6-2 3-6 6-4 après une heure et 48 minutes de jeu. Elle a su être décisive sur les balles de break, convertissant 3 essais sur 7, contrairement à son adversaire qui a eu autant de chances, mais n’en a gagnée qu’une. C’est la première fois de sa carrière que la jeune joueuse de Feusisberg entre dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem.

C’est ensuite Simona Waltert (WTA 115) qui a réussi le même exploit. La Grisonne de 22 ans, tête de série No 14, a battu la Colombienne Emiliana Arango (WTA 184, 22 ans) 6-4 7-5 après une heure 40 de duel. Waltert, qui a découvert l’ambiance Grand Chelem cette année à Roland-Garros (éliminée au 2e tour), va vivre, elle aussi, sa première expérience à Wimbledon.

Viktorija Golubic (WTA 138), de son côté, va jouer son sixième Wimbledon grâce à sa victoire jeudi contre la Grecque Despina Papamichail (WTA 188, 30 ans). Il a fallu une heure et 42 minutes à la Zurichoise de 30 ans, tête de série No 29, pour s’imposer 6-2 7-6 (7/5). Elle essaiera de faire aussi bien qu’en 2021, quand elle avait atteint les quarts de finale à Londres.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.