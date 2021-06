Carnet rose à Vallorbe – Naissance d’un louveteau à Juraparc, un fait rare Le parc vaudois est aux anges après la naissance d’un louveteau dans son domaine en mai dernier.

La naissance d’un louveteau est un phénomène rare que le parc a attendu durant de longues années. DR/Juraparc Les dernières naissances de loups à Juraparc remontent à 2009. DR/Juraparc En dehors du louveteau, Juraparc a enregistré la naissance de quatre bisons et deux faons en mai dernier. DR/Juraparc 1 / 3

Le mois de mai a été riche en heureux événements au parc animalier du Mont d’Orzeires (VD). Quatre bisons, deux faons et un louveteau ont vu le jour, annonce l’institution dans un communiqué.



La naissance du louveteau est un phénomène plutôt rare que le parc déclare avoir attendu durant plusieurs années. Les dernières naissances de loups remontent à 2009.



Aujourd’hui, le cheptel du site est notamment fort de cinq ours, trois loups, neuf bisons et six biches. Les loups et les ours bruns qui cohabitent peuvent être observés depuis la passerelle. Le public peut même avoir des contacts directs avec les chèvres, l’âne et les alpagas. De plus, le parc abrite une grande place de jeux et une terrasse où il est possible de se restaurer.



En raison de la Covid-19, les mets de la carte du restaurant sont vendus en mode self-service. Le parc est ouvert tous les jours de la semaine, de 9h à 18h du lundi au jeudi, de 9h à 22h le vendredi et le samedi, ainsi que de 9h à 21h le dimanche.

Comm/Eto

