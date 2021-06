Biodiversité – Naissance rare de deux chatons sauvages à Genève La présence de ces tout jeunes félins prouve que le chat sylvestre, après avoir fait son retour dans le canton, est capable de s’y reproduire. Antoine Grosjean

Blottis l’un contre l’autre, les deux petits chatons sylvestres se tiennent chaud, dans la grange où ils ont été retrouvés. ÉTAT DE GENEVE

C’est une bonne nouvelle pour la préservation de la biodiversité à Genève. Deux petits chatons sauvages, nés tout récemment, ont été retrouvés dans une forêt du canton. Cette naissance de chats sylvestres prouve, après le retour de l’espèce il y a quelques années sur le territoire genevois, que celle-ci est capable de s’y reproduire. Autrement dit, elle semble s’être durablement installée.

Les deux petits félins, dont l’âge est estimé entre douze et quatorze jours, ont été retrouvés par hasard, dans le coin d’un hangar forestier. On ne dira pas où, afin d’éviter que des curieux ne viennent les déranger. «C’est un spécialiste des chauves-souris qui a fait cette découverte, raconte l’inspecteur cantonal de la faune, Gottlieb Dändliker. Il était en train de poser des micros pour enregistrer les ultrasons d’espèces rares de chiroptères, quand il a vu les deux chatons. Tout ému, il les a alors pris en photo et est parti rapidement pour les laisser tranquilles.»