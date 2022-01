Tennis – Naomi Osaka éliminée par une femme qui revient de loin La tenante du titre japonaise s’est inclinée au 3e tour de l’Open d’Australie devant l’Américaine Amanda Anisimova, de retour au plus haut niveau après deux années de galère. Jérémy Santallo

Amanda Anisimova, radieuse après avoir éliminé Naomi Osaka vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie. AFP

Depuis le début de la tournée australienne, Amanda Anisimova fait un retour fracassant au plus haut niveau. En avril 2019, cette jeune femme alors âgée de 17 ans s’était révélée aux yeux du monde à Bogota en devenant la plus jeune Américaine à remporter un titre depuis Serena Williams – Indian Wells 1999. S’en était suivie, quelques semaines plus tard, une épopée jusqu’en demi-finale à Roland-Garros où l’athlète originaire du New Jersey n’avait été stoppée que par la future lauréate, l’Australienne Ashleigh Barty.

La mort de son père

Et puis il y a eu un drame. Son père, Konstantin, qui était également son entraîneur, est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 52 ans, à une semaine de l’US Open cette année-là. «C’est évidemment l’épreuve la plus dure que j’ai eue à traverser et la chose la plus difficile qui me soit arrivée. Je ne parle littéralement de cela avec personne, disait-elle au New York Times au début de l’année janvier 2020. La seule chose qui m’aide, c’est jouer au tennis et être sur un court. Cela me rend heureuse et je sais que cela le rend heureux lui aussi.»

Pendant deux ans, Amanda Anisimova n’a pas été épargnée. Elle a enchaîné les galères (manque de résultats après une longue pause, Covid, blessure à la cheville). Au point que l’ancienne 21e joueuse mondiale (en octobre 2019) est descendue au 78e rang à la WTA. Flanquée d’une nouvelle équipe depuis six mois, désormais renforcée par l’ex-No 1 mondial Darren Cahill – celui qui l’aide à être plus «relax» – , l’Américaine a remporté début janvier son deuxième titre en carrière à Melbourne. De quoi aborder cet Open d’Australie dans les meilleures dispositions possibles.

«Je voulais vraiment revivre ces moments mais parfois, tu en doutes» Amanda Anisimova

Car Belinda Bencic, terrassée au 2e tour, peut en témoigner: Amanda Anisimova a retrouvé sa force de frappe mais aussi un mental d’acier. Il fallait être sacrément costaude dans la tête pour tenir dans la diagonale de revers, vendredi, au moment où Naomi Osaka s’est procuré deux balles de match à 4-5 dans le 3e set. «C’était une véritable épreuve pour moi l’année dernière, a-t-elle dit en salle de presse. Je voulais vraiment revivre ces moments mais parfois, tu en doutes. Tu te blesses et tu demandes si tu seras un jour capable de disputer à nouveau un Grand Chelem.»

Dimanche, Amanda Anisimova fera face à un nouveau défi de taille: la No 1 mondiale Ashleigh Barty, qui n’a toujours pas perdu une seule mise en jeu – sur 58 – depuis le début de la quinzaine. «C’est une joueuse incroyable. Je l’admire beaucoup et ça va être excitant de l’affronter, a-t-elle encore dit. C’est une nouvelle opportunité incroyable pour moi et dès demain (ndlr: samedi), je vais retourner à l’entraînement pour travailler sur mon jeu et essayer de me donner une chance pour ce match.» Sur le papier, le duel entre les deux femmes est plein de promesses.

Naomi Osaka «n’est pas Dieu» Afficher plus Passée par deux fois à un point de la qualification pour les 8es de finale, Naomi Osaka ne s’en voulait pas après son élimination d’un tournoi qu’elle a gagné à deux reprises (2019 et 2021). «Je me suis battue sur chaque point donc je ne peux pas être triste. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas gagner tous les matches que je joue, a-t-elle réagi en conférence de presse. J’ai l’impression d’avoir beaucoup grandi dans ce match. Le dernier que j’ai joué à New York (ndlr: une défaite au 3e tour contre la future finaliste, la Canadienne Leyla Fernandez), je pense que j’ai eu une attitude complètement différente. Donc je suis plutôt contente de la façon dont cela s’est passée, même si j’ai perdu.» JSA

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.