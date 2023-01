Carnet rose – Naomie, «bébé de l’an» 2023, a vu le jour à Lausanne Alessia Berjano et Hugues Kabral passaient le réveillon chez des amis lorsque leur petite Naomie a choisi de venir au monde. C’est finalement à 3 h 48 qu’elle a poussé son premier cri. Marine Dupasquier

La petite Naomie, née le 1 er janvier 2023 à 3 h 48, est entourée par ses parents Alessia Berjano et Hugues Kabral. La petite famille lausannoise passe quelques jours à l’Hôtel des Patients, à deux pas de la maternité. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le premier bébé vaudois de 2023 aura mis un petit peu de temps à pointer le bout de son nez. C’est finalement au CHUV que Naomie a vu le jour, à 3 h 48. On la rencontre le 2 janvier au matin, paisiblement endormie dans son berceau. La petite fille est entourée par ses parents Alessia Berjano et Hugues Kabral, dont l’air solaire et la bonne humeur font oublier qu’ils ont à peine dormi depuis deux jours.