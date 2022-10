Football – Naples et Bruges qualifiés en Ligue des champions Les Italiens ont battu l’Ajax mercredi et joueront les huitièmes. Bruges, qui a ramené un nul de l’Atlético Madrid, passe aussi.

La joie des Napolitains après leur deuxième but. AFP

Naples, leader du championnat d’Italie, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant l’Ajax Amsterdam 4-2 à domicile, mercredi lors de la 4e journée.

À deux journées de la fin de la phase de groupes, le Napoli, qui l’avait emporté 6-1 aux Pays-Bas il y a une semaine, compte six points d’avance sur Liverpool (2e), qui joue chez les Glasgow Rangers (4e, 0 point) en soirée, et neuf sur l’Ajax (3e).

Naples a marqué par Hirving Lozano (4e), Giacomo Raspadori (16e), Khvicha Kvaratskhelia sur penalty (62e) et Victor Osimhen (90e), et l’Ajax par Davy Klaassen (49e) et Steven Bergwijn sur penalty (83e).

La surprise belge

Dans le groupe B, le leader surprise, le Club Bruges, s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à son match nul 0-0 sur la pelouse de l’Atlético Madrid.

La formation belge reste invaincue avec trois victoires et un nul et n’a toujours pas encaissé de but. Emmené par un Antoine Griezmann titulaire et omniprésent, l’Atlético n’a pas su cependant concrétiser ses multiples occasions face à Simon Mignolet, impérial dans les cages, et ne compte que quatre points après quatre journées. Dans la soirée, le Bayer Leverkusen (3e) reçoit le FC Porto (4e). Les deux équipes suivent les Madrilènes à un point.

AFP

