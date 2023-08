Allô, la police? – N’appelez pas le 117 pour tout et n’importe quoi La centrale téléphonique de la Blécherette est souvent sollicitée pour des renseignements généraux. Elle est aussi victime de la technologie. Claude Beda

La centrale du 117, située actuellement dans un bâtiment de la police cantonale au Mont-sur-Lausanne, déménagera à la fin de l’année au nouveau centre de sécurité à la Blécherette. Odile Meylan

«Est-ce que ça circule bien entre Lausanne et l’aéroport de Genève?» «Pouvez-vous m’indiquer la pharmacie de garde?» «Quelles sont les heures d’ouverture du poste de police d’Oron-la-Ville?» Voilà le genre de demandes téléphoniques qui parviennent régulièrement à la centrale vaudoise de police (CVP), surchargeant le 117.

«Nos coordinateurs ne sont pas compétents pour donner l’heure ou les prévisions météo, encore moins pour commander un taxi.» La police cantonale

À tel point que la gendarmerie rappelle que ce numéro n’est pas celui d’une agence de renseignements: «Les coordinateurs de la CVP ne sont pas compétents pour donner l’heure ou les prévisions météorologiques, encore moins pour commander un taxi», précise-t-elle sur les réseaux sociaux, évoquant des cas réellement survenus.

«Trop d’appels non urgents entravent le travail de nos coordinateurs, explique Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale. Il est important que nos lignes d’urgence restent disponibles pour les véritables urgences.»

Récurrent, le phénomène ne diminue pas. Au contraire. La centrale du 117 est parfois victime de la technologie: «Certains appareils connectés, à l’exemple des montres, peuvent se déclencher après un léger choc, lançant un appel involontaire au 112, le numéro des urgences européennes qui est dévié sur le 117, relève Jean Christophe Sauterel. Dans le même registre, il y a aussi les appels indésirables provenant de téléphones placés dans la poche des appelants.»

Accroissement démographique

Aujourd’hui, dans le canton, on dénombre annuellement près de 250’000 appels au 117 (police), 135’000 appels au 118 (pompiers), 237’000 appels aux 144 (urgences vitales) et 247’000 appels à la centrale téléphonique des médecins de garde (0848 133 133), auxquels s’ajoutent 68’000 alarmes du système Sécutel (pour les personnes à domicile portant un bracelet). Et ces chiffres augmentent régulièrement en raison de l’accroissement démographique, de la densification du trafic routier et d’appels qui ne justifient pas une intervention.

«Les appels indésirables concernent principalement le 117, mais les autres lignes d’urgences ne sont pas épargnées, commente Jean-Christophe Sauterel. Cela concerne le plus souvent des demandes au sujet du trafic ou d’intempéries, dont les appelants peuvent eux-mêmes trouver les réponses sur internet ou ailleurs. Les dépôts de plaintes et les questions de police administrative ne sont pas plus du ressort du 117. Pour les régler, il suffit de prendre rendez-vous dans un poste de police ou de gendarmerie.» Parmi les autres cas qui perturbent les centrales téléphoniques d’urgences figurent les appels aux 144 pour des cas qui ne nécessitent pas l’intervention d’une ambulance, alors qu’il faudrait là appeler les médecins de garde.

À la fin de l’année, la centrale 117, située actuellement dans les bâtiments de la police cantonale au Mont-sur-Lausanne, déménagera dans le nouveau centre cantonal de sécurité sur le site de la Grangette, à la Blécherette, où se trouve déjà, depuis le mois d’avril, la centrale 118. Dans ce bâtiment ultrasécurisé, siège de l’Établissement cantonal d’assurance (ECA), seront aussi réunis le 114 (urgences santé) et les médecins de garde. Il s’agit de renforcer la synergie entre tous ces services, afin de faire face à un volume d’appels croissant.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.