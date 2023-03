Nouveau spectacle à Yverdon – Narcisse dans le reflet des hologrammes Le slameur romand est une valeur sûre d’un théâtre novateur. À Benno Besson, il n’interroge rien moins que l’histoire de l’humanité et convoque autour de lui 21 artistes virtuels. Francois Barras

Narcisse, entouré d’hologrammes sur les planches du Théâtre Benno Besson. J-P GUINNARD

Au commencement était le Verbe, et ça tombe bien. D’abord, parce que Narcisse le manie aux petits oignons, ce verbe. Mais aussi les adjectifs, les noms communs, les interjections et jusqu’aux conjonctions de subordination, si retorses. Ensuite parce que «le commencement» compose le fil rouge du nouveau spectacle que le comédien slameur va présenter jeudi à Benno Besson – ou plutôt les commencements, innombrables, immémoriels, volontaires ou accidentels, anecdotiques ou révolutionnaires qui, mis bout à bout, ont permis le passage de l’aimable amibe aux «Humains» que nous sommes, et qui donne le titre à la création de Jean-Damien Humair, dit Narcisse.