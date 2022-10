Football – Nassim Ben Khalifa remporte un titre au Japon Le champion du monde M17 a ajouté un trophée à son palmarès, samedi. Avec son club de Sanfrecce Hiroshima, il s’est adjugé la Coupe Nabisco. André Boschetti

Nassim Ben Khalifa ne fait certainement pas la carrière que beaucoup de monde lui prédisait – et qu’il espérait – après le titre mondial conquis avec l’équipe de Suisse M17 au Nigéria en 2010. Mais le Vaudois né à Prangins a au moins le mérite de bien choisir ses clubs «exotiques» après un parcours chaotique en Europe. Samedi, il a pu ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès en remportant la Coupe Nabisco, l’équivalent japonais de la Coupe de la Ligue.

Un sixième trophée

Une victoire presque inespérée pour l’attaquant suisse qui a joué l’intégralité de la rencontre. Alors que les arrêts de jeu commençaient, son équipe de Sanfrecce Hiroshima, coachée par l’Allemand Michael Skibbe, était menée 1-0. C’est alors que tout semblait irrémédiablement perdu que son compère offensif chypriote Pieros Sotiriou inscrivait un doublé aux 96e et 101e minute pour plonger dans le désespoir une équipe de Cerezo Osaka qui pensait bien avoir la coupe en main.

Ce trophée est déjà le sixième de la carrière de Ben Khalifa, après le titre mondial évoqué plus haut, une Coupe de Suisse avec Grasshopper en 2013, les deux titres de champion de Tunisie glanés avec l’Espérance Tunis (2021 et 2022) et la Supercoupe remportée avec le même club cette année. Une victoire qui efface un peu la déception de la défaite subie aux tirs au but une semaine plus tôt en finale de la Coupe de l’Empereur face à Ventforet Kofu, un club qui évolue pourtant en J-League 2.

Une succession d’échecs

À 30 ans, Nassim Ben Khalifa avait rejoint Sanfrecce Hiroshima et le Japon le 25 avril dernier, soit au terme de son contrat avec l’Espérance Tunis. Une énième destination pour un joueur qui avait quitté Grasshopper et la Suisse, pour Wolfsburg contre 2,5 millions de francs juste après le titre conquis avec les M17 suisses. Sans succès puisqu’il avait ensuite été successivement prêté à Nüremberg, YB, GC, Eskisehirspor (Turquie) et Malines (Belgique) sans vraiment convaincre non plus.

Sans club, il passait ensuite par le LS, son club formateur, en octobre 2016. Pour le quitter et rejoindre le FC Saint-Gall neuf mois plus tard. Après un dernier retour raté à GC en 2019, Nassim Ben Khalifa optait pour un exil en Tunisie. Où l’ancien grand espoir du football suisse a enfin pu inverser une spirale négative et connaître le succès. Son contrat au Japon court jusqu’à l’été 2023.

