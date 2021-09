Football féminin - Natalie Portman, éternelle enfant de la balle

People – Natalie Portman, éternelle enfant de la balle L’actrice israélo-américaine a créé une équipe de foot féminine avec d’autres célèbres consœurs. La franchise fera ses débuts en 2022 dans la ligue professionnelle nord-américaine, la NWSL. Féministe et femme d’affaires avisée, la star a compris que le soccer représente une nouvelle forme d’empowerment féminin. Anne-Catherine Renaud

Natalie Portman et son chorégraphe de mari, Benjamin Millepieden, qu’elle a rencontré sur le tournage de Black Swan. George Pimentel/Getty Images

Elle est sur tous les fronts. Nouvelle Jane Fonda du XXIe siècle, Natalie Portman se profile comme une voix qui compte à Hollywood. Depuis quatre ans, investie dans les mouvements #MeToo et Time’s Up, elle s’investit pour promouvoir les femmes dans leurs combats. Cette fois encore, comme dans sa carrière où elle a choisi ses rôles avec perspicacité, elle a un coup d’avance.

Première équipe dirigée majoritairement par des femmes

En plus de son engagement féministe traditionnel, cette businesswoman avisée a décidé de monter une équipe de foot féminine – avec une kyrielle d’autres actrices, dont Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner et Serena Williams –, car aux États-Unis les femmes sont les reines du ballon rond, et leur réputation domine largement celle les hommes. Pour le coup, elles sont devenues un vecteur de militantisme important. Leurs équipes comptent notamment certaines minorités du groupe LGBT, comme la fameuse Megan Rapinoe, homosexuelle affirmée, démocrate antigrippe et double championne du monde, qui soutient le projet de Portman. Le soccer est bien un lieu d’empierrement féminin, qui peut rapporter gros en attirant les sponsors, séduits par cette nouvelle mode sportive. Sans compter les stars qui feront sans doute régulièrement des apparitions dans les gradins. Natalie Portman sait qu’elle fait une bonne en affaire en se lançant bille et balle en tête, tout en servant la cause des femmes.