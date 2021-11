Cinquante ans de carrière – Nathalie Baye, la star d’à côté Dans «Haute couture», la fluette actrice surfile et crante comme si elle avait fait ça toute sa vie chez Dior. «Pourtant, je suis incapable de coudre un bouton!» Cécile Lecoultre

Lausanne, 17 septembre 2021. Nahtalie Baye, comédienne, actrice française de passage au Lausanne Palace pour son nouveau film. OLIVIER VOGELSANG

Septuagénaire, Nathalie Baye? Depuis quelque temps, les cinéastes s’obstinent à la filmer en vieille dame. La malicieuse, définitivement intemporelle, s’en moque. Dans «Haute couture», la comédienne se faufile dans les ateliers de la maison Dior en cheffe revêche qui chaperonne une recrue banlieusarde. Sa bulle de luxe, calme et volupté explose au contact de la réalité. Tout comme dans ce palace lausannois où la Parisienne semblait perdue dans ses pensées. «Excusez-moi, je rêvais… j’aime ça, divaguer un peu, un peu trop d’ailleurs.»

Bio express Afficher plus 1948 Naît dans l’Eure, parents «peintres fauchés». 1962 Arrête l’école pour la danse. 1972 Diplôme du Cours Simon; «La nuit américaine», premier de cinq films pour François Truffaut; vit avec Philippe Léotard jusqu’en 1982. 1981 «Sauve qui peut (la vie)», Jean-Luc Godard, premier de trois César en rafales. 1982 Liaison avec Johnny Hallyday, Laura naît l’année suivante. 1985 Lit l’intro du tube bluesy «Quelque chose de Tennessee», empruntée à Williams; séparation. 1996 «Enfants de salaud», Tonie Marshall. 2002 «Attrape-moi si tu peux», Steven Spielberg. 2006 «Zouc par Zouc», théâtre. 2005 «Le petit lieutenant», Xavier Beauvois, César. 2015 «Dix pour cent», série de Cédric Klapisch. 2016 «Juste la fin du monde», Xavier Dolan. 2020 «Garçon chiffon», Nicolas Maury. 2021 «Haute couture», Sylvie Ohayon (dès le 17 nov.), «Lui», Guillaume Canet (sur les écrans). CLE

Clownesque quand elle imite ses pairs avec un mimétisme hilarant, soudain grave face à des tristesses anciennes, ce poids plume parle cash. Il lui suffit de froncer du nez au rappel des inélégances du monde pour qu’elle y oppose sa parade: «Moi, vous savez… Je n’appartiens à personne.» Avec le détachement des rêveuses qui se sentent chez elles partout, la muse de Truffaut, Godard ou Beauvois s’exclame: «Pour moi, la Suisse, c’est Zouc. Ce spectacle à Vidy, en 2006, quel souvenir extraordinaire. Nous avons eu une relation merveilleuse, bouleversante… mais je ne l’ai jamais revue. Son drôle de compagnon a mis du bazar là-dedans mais qu’importe.» Et de battre des mains comme une première d’atelier: «Allons, allons, au travail!»

«Haute couture», où Nathalie Baye chaperonne une recrue banlieusarde (Lyna Khoudri) dans l’atelier de couture Dior où elle dirige les ouvrières d’une… main de fer. «Une histoire de transmission…» DR

Bientôt cinquante ans de carrière. Vous rappelez-vous le déclic? En réalité, je suis une très mauvaise élève, dyslexique, souffrant même de dyscalculie, bref, cancre. Intelligents, mes parents, des artistes fauchés, m’ont laissée me réfugier dans la danse classique. Je me préparais à devenir professionnelle. Paris, Menton, Monaco… j’ai pratiqué les meilleures écoles. Puis de 18 à 19 ans, je suis partie aux États-Unis comme jeune fille au pair. De retour en France, une amie m’a entraînée dans un cours d’art dramatique. Elle n’osait pas y aller toute seule et… c’est moi qui suis finalement restée.

Pourquoi? J’ai eu soudain le sentiment d’être enfin à ma place. Ça m’a parlé, je ne peux pas dire autrement. Quelle journée bizarre, je ne l’oublierai jamais. René Simon me fait travailler Alfred de Musset, «On ne badine pas avec l’amour». À la fin, il lit les noms des élèves reçus, pas le mien. Je pense que je suis une merde, et puis là, il se ravise, remet son papier sur le pupitre, hésite encore, puis sort: «Baye… quel nom, Baye!» Là, j’ai fondu en larmes. C’est drôle, hein, la vie! Moi qui n’avais jamais eu de compliments de ma vie…

«La nuit américaine», son premier film, avec François Truffaut (au centre), en script… de cinéma. DR

Mais vous travaillerez avec des cinéastes à la férocité légendaire, Pialat, Godard, etc. Oui… la danse m’avait sans doute donné une carapace. C’est un milieu qui vous assassine avec les «grosse vache», «Bouge tes fesses!» etc. De tous les réalisateurs, Godard était supposé le plus impossible, il s’est montré adorable. Je n’ai jamais eu de problèmes lors de nos deux films (ndlr: «Sauve qui peut (la vie)» (1981), «Détective» (1984). Une fois, il s’est montré extrêmement dur avec Claude Brasseur, vraiment cassant, très humiliant. Était-il obligé de passer par là? Je n’en sais rien. En définitive, Claude, qui était de ces acteurs qui ont tendance à «fournir», a abouti à un résultat extraordinaire. (Silence.) François Truffaut m’avait appris ça, ne pas «fournir». Lui qui était si anxieux, me disait: «Nathalie, laissez-vous faire…»

Godard, comment était-il face à un Johnny Hallyday? Déjà Johnny était si heureux de travailler avec Jean-Luc que la bête de scène redevenait un adolescent face à lui. De toute façon, hors concert, c’était un homme délicieux, timide, hésitant… et Jean-Luc a senti, respecté ça.

«Détective», de Jean-Luc Godard, avec son compagnon Johnny Hallyday. DR

Vous avez multiplié les aventures les plus surprenantes. D’où ça vient? J’aime la vie, que dire de moins banal? Je suis curieuse des gens, c’est passionnant et nourrissant. Je préfère poser des questions que d’y répondre. Et franchement! Ça ne vaut pas le coup de continuer l’aventure sans ça… Du reste, je dois me méfier de moi-même car j’aime tellement laisser mon esprit se perdre. Je gamberge sur un détail, et du coup j’oublie la conversation, je suis ailleurs. Non par dédain mais ça m’emmène loin…

Vous donnez l’impression de n’avoir peur de rien. Belle, moche, peu vous importe? Parce qu’un beau scénario mérite ce chemin. Quand j’ai lu «Le petit lieutenant» par exemple, ce rôle magnifique de femme abandonnée dans l’alcool, je n’ai pas hésité un quart de seconde. Sa dureté conquérante me bouleversait. J’ai malheureusement vécu avec des hommes et des femmes qui souffraient d’addiction. Je n’avais pas besoin d’explications pour jouer ça…

«Le petit lieutenant», de Xavier Beauvois, lui vaut un César parmi quatre…

À force d’observer, vous emmagasinez? Pas de manière consciente, mais une fois que j’ai observé un comportement, je m’en souviens. Je retrouve le truc. Comment expliquer? Sur ce film précis du «Petit lieutenant», le moment de la rechute par exemple, il me suffisait de reproduire des gestes vus sur d’autres. C’était même naturel, il n’y avait plus de composition, un laisser-aller qui venait de loin. Bon, j’avais vécu de près avec Philippe Léotard les dégâts de l’alcool. Les fulgurances, les tristesses abyssales des alcooliques, je connais. Cette maladie implique un désarroi colossal chez ceux qu’elle touche. Je ne pourrais pas les juger. Bien sûr, il y en a qui s’en sortent. Et d’autres pas. Vous savez, chaque film a son histoire.

Un exercice de «Haute couture» Afficher plus Ne pas suivre le patron «J’y vais à l’instinct. Bien sûr, j’ai visité les ateliers Dior, vu travailler les premières mains. Je n’ai pas copié leurs gestes, j’en serais incapable! Mais je me suis imprégnée de ces femmes inspirées, portées par une vocation, concentrées, collées. À ce niveau, ce sont des ouvrières très bien payées, une élite… En même temps, elles fabriquent des habits d’un luxe inouï pour des femmes richissimes. À l’intersection de deux mondes…» Rentrer dans le corps «Ces coulisses de la mode me rappellent la danse. Spécialement chez les Russes, il y a une rigueur et une dureté… tiens, Maurice Pialat, c’était un agneau à côté! À Monaco notamment, chez la professeure Marika Besobrasova (ndlr: 1918-2010, fondatrice de l’Académie de danse classique Princesse Grace), il y avait du niveau. Tous les ans, Noureev venait faire la barre, voyez? Eh bien, elle se fichait de la notoriété, elle pouvait se montrer très méchante, vexante, mortifiante. S’il y avait du public en plus, elle se délectait à vous ravager en une insulte.» Tailler des costards «Je n’ai jamais voulu m’associer à un couturier précis, je ne suis pas non plus très portée sur ce milieu (ndlr: les fashionistas de «Vogue» résument son style à «des décennies de petite robe trois trous»). À un moment donné, Alber Elbaz (ndlr: 1961-2021, créateur chez Guy Laroche et Yves Saint Laurent, directeur artistique de Lanvin) m’a habillée, la maison Chanel aussi. Mais je ne suis pas une toquée des habits. Je suis moins coquette qu’avant. Au bout d’un moment, j’en ai eu un peu marre de tout ça.» Se moquer des étiquettes «Dans la mode, dans tout en fait, je fuis les cases. Je suis un électron libre, je ne rentre pas dans le moule. Non pas que je pense à me méfier des étiquettes mais la mode, par exemple, ne m’intéresse tout simplement pas. Et puis, je ne suis pas très douée pour ça (ndlr: seule pub de sa carrière, des crèmes Garnier). Dans les magazines, je vois surtout des trucs très tape-à-l’œil, sans le panache d’avant. Mais je n’en fais pas une histoire! J’ai sans doute dû faire passer d’autres priorités. CLE

Mais vous avez souvent donné votre appui à de jeunes cinéastes. Grâce à un faisceau de petites choses, le scénario ne suffit pas. J’exige déjà que la personne me présente un court-métrage, je veux voir un premier travail. Puis la discussion en amont m’importe beaucoup. Si je sens la moindre dissension, je n’y vais pas. Je ne veux nuire à personne et moi, je tiens à ma paix personnelle, je veille à garder l’envie. Je me garde d’abuser d’ailleurs. Nous traversons une période difficile actuellement. Pour trouver un scénario qui me plaît, je dois en lire quatre à six, sans compter les pensums que je laisse tomber. À croire que tout le monde veut faire un film… mais ça ne se bidouille pas.

Peu d’artistes à la vie si rock’n’roll ont réussi à garder autant de mystère. Comment gérez-vous cette exposition permanente? Profondément, et d’une manière même encombrante, je suis indépendante. À l’excès… Et puis la vie m’a précipitée là-dedans, sans que moi je l’aie décidé. Il m’a fallu sentir très vite cette distinction entre le travail qui exige le don total de soi, et la vie qui doit rester à part. Ne pas tout mélanger… il y a les relations, les amis, les intimes du milieu professionnel, et puis un autre territoire, hors du métier. Et là, c’est comme en amour, si vous le délaissez, vous le perdez.

