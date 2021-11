«Haute couture» à Ciné-Festival – Nathalie Baye pose sa griffe Dans son dernier film, présenté en avant-première vendredi à Malley, la septuagénaire laisse traîner ses élégances, en ouvrière chez les grands couturiers. Cécile Lecoultre

Nathalie Baye et Lyna Khoudri dans «Haute couture». DR/Pathé

Mine de rien, au bout de bientôt cinquante ans de carrière, Nathalie Baye en a expérimenté, des essayages et des patrons capricieux. À 73 ans, pour Maurice Pialat, François Truffaut, Jean-Luc Godard avec et sans Johnny H., Steven Spielberg ou Xavier Dolan, Claude Chabrol et autre Berri, la Parisienne s’est pliée à toutes les exigences avec la grâce d’une danseuse étoile, sa première vocation. De passage à Lausanne l’autre jour, cette immense comédienne, quatre Césars sur une dizaine de citations, petit bout de femme totale si habile à rester dans l’ombre, se souvenait de Zouc, dont elle interpréta les «Mémoires» au théâtre de Vidy (ndlr: «Zouc par Zouc», 2006), ou de Godard, «si affable alors qu’envers d’autres, parfois c’est vrai…» Sur «Haute couture», c’est elle qui a peut-être intimidé, épaulant une jeune réalisatrice, Sylvie Odayon, face à un espoir du cinéma français, Lyna Khoudri. Ou quand une cheffe d’atelier chez Dior, avenue Montaigne, prend en main une banlieusarde un peu punk décidée à se métamorphoser en délicate brodeuse. «Allons, allons, au travail!»

Boulimique, diabétique, revêche… le scénario ne vous arrange pas, et vous vous en moquez! Je suis curieuse des gens… je préfère poser des questions que d’y répondre! C’est passionnant de les regarder, c’est nourrissant. Je dois même faire très attention à ce petit travers, chez moi. Parfois il m’arrive de me laisser aller à la contemplation des autres avec tant d’intensité que j’en perds le fil d’une conversation. Je gamberge et j’oublie où je suis.

Vous semblez dans «Haute couture» avoir brodé toute votre vie. Pour du vrai? Je ne sais pas coudre un bouton! J’ai visité les ateliers, observé les premières mains chez Dior. Je ne suis pas dans le copié-collé, mais j’ai vu les femmes entre elles, la proximité, la concentration, les rapports de force. Ces ouvrières qui travaillent sur des habits qui coûtent une fortune, pour des créatures richissimes, sont à l’intersection de deux mondes. Et elles adorent ça.

Vous n’êtes pas de la génération «icône de mode», comme Marion Cotillard chez Dior ou Vanessa Paradis chez Chanel. Je ne suis pas très douée pour ce genre d’association. Albert Elbaz (ndlr: 1961-2021, ancien d’Yves Saint Laurent, couturier chez Lanvin puis indépendant) m’a habillée quelquefois, Chanel aussi… mais je ne suis pas une toquée des habits. Et moins coquette qu’avant. J’en ai eu marre de tout ça. En fait, je suis un électron libre et rentrer dans un cadre… non, ça ne me convient pas. Et puis la mode, si tape-à-l’œil de nos jours, ne me séduit pas. D’autres priorités se sont imposées.

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres!

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.