La rencontre – Nathalie Devantay ne connaît pas la crise L’humoriste lance un nouveau spectacle tout en jouant dans la Revue vaudoise et en projetant une nouvelle série de ses soirées Humour et Terroir chez les vignerons. Sylvain Muller

L’humoriste Nathalie Devantay, chez elle, entre deux répétitions ou lectures. Odile Meylan

Nathalie Devantay a déplacé deux fois le rendez-vous mais, finalement, elle est bien là au moment d’ouvrir la porte de son appartement à Poliez-Pittet dans le Gros-de-Vaud.

«Désolée, c’est un peu la course ces temps. J’étais à Montreux ce matin pour les premières lectures de la Revue vaudoise et je joue ce soir pour la dernière fois de la saison chez un vigneron à Begnins. Ah, et puis entre deux je dois aller décorer le refuge pour les 18 ans de ma fille demain!»

Si certains artistes ont été privés de public durant de nombreux mois, l’humoriste n’a, elle, pas chômé grâce au concept Humour & Terroir qu’elle a imaginé.